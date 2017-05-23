«Интер» предложил Спаллетти трехлетний контракт

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Спаллетти возглавил «Рому» в 2016 году, действующий контракт специалиста с римлянами истекает в конце июня этого года.

По информации источника, «Интер» предлагает бывшему главному тренеру «Зенита» зарплату в размере 4 миллиона евро в год. Сообщается, что Спаллетти может подписать контракт с «Ромой» уже на следующей неделе — сразу по окончании чемпионата Италии.

В марте издание Corriere della Sera сообщало, что предварительной договоренности с рулевым «Ромы» достиг туринский «Ювентус».