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23 мая 2017, 14:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» предложил Спаллетти трехлетний контракт

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Миланский футбольный клуб «Интер» предложил главному тренеру «Ромы» Лучано Спаллетти трехлетний контракт, сообщает Football Italia.

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Спаллетти возглавил «Рому» в 2016 году, действующий контракт специалиста с римлянами истекает в конце июня этого года.

По информации источника, «Интер» предлагает бывшему главному тренеру «Зенита» зарплату в размере 4 миллиона евро в год. Сообщается, что Спаллетти может подписать контракт с «Ромой» уже на следующей неделе — сразу по окончании чемпионата Италии.

В марте издание Corriere della Sera сообщало, что предварительной договоренности с рулевым «Ромы» достиг туринский «Ювентус».

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