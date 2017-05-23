«Ливерпуль» намерен потратить на покупку игроков более 100 млн фунтов

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Как сообщает The Telegraph, руководство мерсисайдцев намерено потратить более £ 100 млн (около € 115 млн) на усиление состава.

Одним из новичков «Ливерпуля» может стать Вирджил ван Дейк, который оценивается в £ 50 млн (около € 57,6 млн). Также в сферу интересов мерсисайдцев входят Мохамед Салах («Рома»), Алекс Окслейд-Чемберлен («Арсенал»), Наби Кейта (РБ «Лейпциг») и Кристиан Пулишич из дортмундской «Боруссии».

По итогам сезона-2016/17 в АПЛ «Ливерпуль» занял 4-е место и сыграет в Лиге чемпионов.