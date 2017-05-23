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23 мая 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» предложил Спаллетти трёхлетний контракт с окладом € 4 млн в год

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти следующие несколько сезонов, скорее всего, проведёт в Милане, где будет тренировать «Интер».

Контракт 58-летнего специалиста с римлянами истекает грядущим летом и продлён не будет.

Football Italia сообщает, что Спаллетти был предложен трёхлетний контракт с окладом в € 4 млн за сезон. О подписании договора может быть объявлено 29 мая, на следующий день после последнего матча в итальянской Серии А.

Вслед за Спаллетти нерадзурри хотят переманить в «Интер» полузащитников «Ромы» Раджу Найнгголана и Кевина Стротмана. Каждый обойдётся миланцам в € 40 млн. Если трансфер состоится, то «Интер» могут покинуть Иван Перишич, Эвер Банега и Марсело Брозович.

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