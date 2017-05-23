Сабо: Теперь клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами
Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о выступлении украинских легионеров в Европе, отметив, что теперь украинским футболистам будет сложнее уехать за границу.
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Видимо, что-то случилось...
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«Обидно, но наши ребята провалили выступление в Европе. Они переехали в отнюдь не самые сильные европейские клубы и должны были стать игроками основных составов.
К сожалению, они показали низкий уровень, и теперь европейские клубы хорошо подумают, прежде чем заключать сделки с украинцами, — цитирует Сабо Matchday со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
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