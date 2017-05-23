«Уотфорд» вместо Слуцкого может пригласить Шмидта

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Об этом сообщает The Independent.

Руководство «Уотфорда» находится в поисках нового главного тренера после отставки Вальтера Маццарри. В английском клубе хотят, чтобы специалист, который примет команду, проповедовал атакующий футбол и его английский был безупречным. 50-летний специалист попадает под оба критерия, и стороны уже начали переговоры.