«Уотфорд» вместо Слуцкого может пригласить Шмидта
Бывший главный тренер леверкузенского «Байера» Роджер Шмидт может встать у руля «Уотфорда».
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Об этом сообщает The Independent.
Руководство «Уотфорда» находится в поисках нового главного тренера после отставки Вальтера Маццарри. В английском клубе хотят, чтобы специалист, который примет команду, проповедовал атакующий футбол и его английский был безупречным. 50-летний специалист попадает под оба критерия, и стороны уже начали переговоры.
Ранее британские СМИ сообщили, что кандидатом номер один на работу с «Уотфордом» является
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