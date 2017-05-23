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23 мая 2017, 10:15 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Бывший президент ФК «Барселона» Россель задержан по подозрению в отмывании денег

МАДРИД, 23 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Правоохранительные органы Испании задержали бывшего президента футбольного клуба «Барселона» Сандро Росселя. Об этом сообщает газета El Pais.

По данным следствия Сандро Россель мог входить в преступную сеть которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав бразильской сборной по футболу. Увеличить
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По ее информации, национальная полиция и гражданская гвардия проводят совместную операцию в автономном сообществе Каталония и в Андорре по борьбе с отмыванием средств. Под подозрением оказался бизнес экс-президента «Барселоны» в Бразилии.

В частности, по версии следствия, Россель мог входить в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав бразильской сборной по футболу.

Затем данные средства отмывались через подставные компании. Также сообщается о еще четырех задержанных.

Под подозрением находится и бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра.

Россель занимал пост президента «Барселоны» с 2010 по 2014 год.

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