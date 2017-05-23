«Окжетпес» пригласил игрока из проекта «Матч ТВ»

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Проект «Кто хочет стать легионером» на телеканале «Матч ТВ» недавно подошел к концу. Отметим, что цель проекта: «Найти по-настоящему талантливого футболиста и дать ему возможность проявить себя на профессиональном уровне».

Огромный конкурс участников, тренировки с бывшим наставником астанинского «Локомотива» Сергеем Юраном, жесткие наставления Валерия Карпина — через все это прошли молодые игроки.

После финального матча, было объявлено несколько футболистов, которых пригласили к себе на просмотр различные клубы. Среди них оказался и казахстанский «Окжетпес». Селекционеры кокшетауского клуба отметили полузащитника Джамбулата Калаева. Сам игрок был воодушевлен подобным вниманием:

«Высшая лига Казахстана это даже лучше чем второй российский дивизион. Если честно, это очень большой шанс для меня». — сказал Калаев.

Джамбулат прошел систему подготовки в казанском «Рубине», где играл за молодежный состав. Позже 20-летний хавбек выступал за клуб «Сахалин», но в феврале 2016 года контракт с ним был расторгнут.