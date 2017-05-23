«Барселона» готова продать Алейкса Видаля за € 10 млн

Футболист был куплен у «Севильи» в 2015 году за € 17 млн, но так и не смог пробиться в основной состав. Sport.es сообщает, что каталонцы готовы пойти на уступки и продать защитника гораздо дешевле.

Руководство «Барселоны» рассмотрит предложения начиная с € 10 млн плюс бонусы. В услугах 27-летнего Видаля заинтересованы «Милан» и «Интер». В Испании защитника в своих рядах хотели бы видеть «Севилья» и «Валенсия».

Контракт Алейкса Видаля с «Барселоной» действует до лета 2020 года.