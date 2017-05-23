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23 мая 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» готова продать Алейкса Видаля за € 10 млн

Защитник «Барселоны» Алейкс Видаль, скорее всего, покинет команду во время летнего трансферного окна.

Футболист был куплен у «Севильи» в 2015 году за € 17 млн, но так и не смог пробиться в основной состав. Sport.es сообщает, что каталонцы готовы пойти на уступки и продать защитника гораздо дешевле.

Руководство «Барселоны» рассмотрит предложения начиная с € 10 млн плюс бонусы. В услугах 27-летнего Видаля заинтересованы «Милан» и «Интер». В Испании защитника в своих рядах хотели бы видеть «Севилья» и «Валенсия».

Контракт Алейкса Видаля с «Барселоной» действует до лета 2020 года.

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