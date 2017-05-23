Источник: Вальверде начал планировать состав «Барселоны» на следующий сезон
Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде уже начал работать для «Барселоны», утверждает испанское
интернет-издание Sport.
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Согласно информации источника, наставник баскской команды официально будет назначен на пост наставника
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост после финального матча Кубка Испании с «Алавесом», который состоится 27 мая.
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