МЮ присоединился к соболезнованиям пострадавшим от взрыва в Манчестере

В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 22 человека погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

«Мы глубоко потрясены ужасными событиями на “Манчестер Арене”. Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими», — говорится в сообщении «Юнайтед» в микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">We are deeply shocked by last night’s terrible events at the Manchester Arena. Our thoughts and prayers go out to all those affected.</p>— Manchester United (@ManUtd) <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/866897932968226817">23 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее свои соболезнования выразили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), английский «Манчестер Сити» и бывший игрок сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер.

«Действительно ужасные новости из великого города Манчестер. Все мысли с пострадавшими», — написал Линекер в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Truly awful news from the great city of Manchester. Thoughts are with all those affected.</p>— Gary Lineker (@GaryLineker) <a href="https://twitter.com/GaryLineker/status/866795731239272448">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>