МЮ присоединился к соболезнованиям пострадавшим от взрыва в Манчестере
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» присоединился к соболезнованиям и высказал слова поддержки всем пострадавшим от взрыва в концертном комплексе «Манчестер Арена».
В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 22 человека погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.
«Мы глубоко потрясены ужасными событиями на “Манчестер Арене”. Наши мысли и молитвы со всеми пострадавшими», — говорится в сообщении «Юнайтед» в микроблоге в Twitter.
Ранее свои соболезнования выразили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), английский «Манчестер Сити» и бывший игрок сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер.
«Действительно ужасные новости из великого города Манчестер. Все мысли с пострадавшими», — написал Линекер в Twitter.
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