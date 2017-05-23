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23 мая 2017, 9:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Касильяс может перейти в «Ливерпуль»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может пополнить ряды «Ливерпуля», сообщает AS.

Согласно информации источника, бывший футболист мадридского «Реала» близок к тому, чтобы покинуть «Порту», контракт с которым у него заканчивается в июне 2017 года. Однако чемпион мира 2010 года получил предложение не только от английского гранда. В его услугах заинтересованы также турецкие, китайские и катарские клубы, но Касильяс отдаёт предпочтение мерсисайдцам, которые в следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов.

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