Касильяс может перейти в «Ливерпуль»

Согласно информации источника, бывший футболист мадридского «Реала» близок к тому, чтобы покинуть «Порту», контракт с которым у него заканчивается в июне 2017 года. Однако чемпион мира 2010 года получил предложение не только от английского гранда. В его услугах заинтересованы также турецкие, китайские и катарские клубы, но Касильяс отдаёт предпочтение мерсисайдцам, которые в следующем сезоне будут выступать в Лиге чемпионов.