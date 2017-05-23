Пике пожелал Буффону стать первым после Яшина вратарем, который получит «Золотой мяч»

Лев Яшин (1929 — 1990) являлся футболистом московского «Динамо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года.

Буффон — чемпион мира 2006 года и серебряный призер чемпионата Европы-2012 в составе сборной Италии, многократный чемпион Италии в составе «Ювентуса». 3 июня в Кардиффе туринская команда встретится с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«В этом году “Золотую бутсу” получит Лионель Месси как лучший бомбардир, также он заслужил “Золотой мяч”. Но если посмотреть на трофеи, то Буффон выиграл скудетто, Кубок Италии и может выиграть Лигу чемпионов. Он заслужил это (“Золотой мяч”) за карьеру, а также за этот сезон. Было бы здорово, если бы он стал вторым вратарем после Льва Яшина, который получит эту награду», — цитирует Пике Marca со ссылкой на итальянскую телекомпанию Mediaset.

«Золотой мяч» был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе. В 2010 году ФИФА и France Football объявили об объединении наград «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА», но в сентябре 2016 года партнерство было прекращено и обладателя «Золотого мяча» вновь стали определять только на основании мнений спортивных журналистов.