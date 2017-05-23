Наставник «Шахтёра» Фонсека может возглавить «Монако»

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Французский клуб пока не смог согласовать с Жардимом условия нового контракта.

Отмечается, что одним из главных требований специалиста является то, чтобы команда сохранила всех своих лидеров в предстоящее летнее межсезонье.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны «ПСЖ». Контракт португальского специалиста с «Шахтёром» действует до лета 2018 года.