Наставник «Шахтёра» Фонсека может возглавить «Монако»
«Монако» рассматривает главного тренера «Шахтёра» Паулу Фонсеку в качестве кандидата на пост наставника монегасков и замены Леонарду Жардиму, сообщает TF1.
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Французский клуб пока не смог согласовать с Жардимом условия нового контракта.
Отмечается, что одним из главных требований специалиста является то, чтобы команда сохранила всех своих лидеров в предстоящее летнее межсезонье.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны «ПСЖ». Контракт португальского специалиста с «Шахтёром» действует до лета 2018 года.
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