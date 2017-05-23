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23 мая 2017, 9:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Шахтёра» Фонсека может возглавить «Монако»

«Монако» рассматривает главного тренера «Шахтёра» Паулу Фонсеку в качестве кандидата на пост наставника монегасков и замены Леонарду Жардиму, сообщает TF1.

Монако рассматривает главного тренера Шахтёра <span class=error>Паулу</span> <span class=error>Фонсеку</span> в качестве кандидата на пост наставника монегасков и замены <span class=error>Леонарду</span> <span class=error>Жардиму</span> сообщает TF1. Увеличить
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Французский клуб пока не смог согласовать с Жардимом условия нового контракта.

Отмечается, что одним из главных требований специалиста является то, чтобы команда сохранила всех своих лидеров в предстоящее летнее межсезонье.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Фонсеке со стороны «ПСЖ». Контракт португальского специалиста с «Шахтёром» действует до лета 2018 года.

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