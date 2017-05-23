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23 мая 2017, 8:43 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Футболист сборной Грузии получил предложение от «Тобола»

Полузащитник национальной сборной Грузии и азербайджанской «Габалы» Ника Квеквескири может продолжить карьеру в Казахстане.

Полузащитник выступает за азербайджанскую Габалу. Увеличить
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Как сообщает аzerisport.com, Квеквескири может сменить клубную прописку этим летом. 24-летний игрок получил предложение от костанайского «Тобола».

Ранее Квеквескири играл в таких клубах, как «Баия», «Динамо Тбилиси», «Дила» (все — Грузия), «Интер Баку» (Азербайджан). За сборную Грузии полузащитник выступает с 2015 года.

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