Футболист сборной Грузии получил предложение от «Тобола»
Полузащитник национальной сборной Грузии и азербайджанской «Габалы» Ника Квеквескири может продолжить карьеру в Казахстане.
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Как сообщает аzerisport.com, Квеквескири может сменить клубную прописку этим летом. 24-летний игрок получил предложение от костанайского «Тобола».
Ранее Квеквескири играл в таких клубах, как «Баия», «Динамо Тбилиси», «Дила» (все — Грузия), «Интер Баку» (Азербайджан). За сборную Грузии полузащитник выступает с 2015 года.
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