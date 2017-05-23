«Манчестер Сити» выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в концертном комплексе
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выразил соболезнования и слова поддержки всем пострадавшим от взрыва в концертном комплексе «Манчестер Арена».
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В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.
«Большой печалью отзываются в нас ужасные события на “Манчестер Арене”. Сейчас мы всем сердцем с пострадавшими и городскими службами спасения», — говорится в сообщении «Манчестер Сити» в микроблоге в Twitter.
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