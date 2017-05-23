«Манчестер Сити» выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в концертном комплексе

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В понедельник вечером в концертном комплексе «Манчестер Арена», по предварительным данным, произошел теракт. По данным полиции, 19 человек погибли, около 50 получили ранения. Это самая крупная террористическая атака в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, жертвами которой стали более 50 человек.

«Большой печалью отзываются в нас ужасные события на “Манчестер Арене”. Сейчас мы всем сердцем с пострадавшими и городскими службами спасения», — говорится в сообщении «Манчестер Сити» в микроблоге в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's with great sadness we hear of the terrible events at the Arena. Our hearts go out to all affected and to our city's emergency services.</p>— Manchester City (@ManCity) <a href="https://twitter.com/ManCity/status/866810828464541700">23 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>