СМИ: Капитан «Кайсара» Байжанов избил соседа из-за места на стоянке

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Шарипа Сактапова, корреспондент:

— Субботний вечер для местной футбольной команды сложился весьма удачно. «Кайсар» выиграл у карагандинского «Шахтера» со счетом 2:1. Но радость была омрачена. Со слов пострадавшего, потасовка между ним и капитаном «Кайсара» Максатом Байжановым завязалась около 11 вечера. Якобы спортсмен постучал в дверь магазина Гайдара Айдарулы, который находится на первом этаже комплекса, где живет спортсмен. Когда мужчина вышел, футболист якобы начал избивать Гайдара. ЧП на камеры сотовых телефонов засняли соседи.

Гайдар Айдарулы, пострадавший:

— Здесь на лице шов, голову зашивали мне ночью. Как он умудрился и чем он меня ударил, я не знаю. Что меня поразило — это наша полиция. Наши сотрудники полиции не задержали этого товарища. У меня не взяли заявление. Свидетелей не опросили. Мою одежду порванную, окровавленную не взяли. Не освидетельствовали место преступления. Может быть, он считает, что звезда, футболист «Кайсара», и поэтому может безнаказанно так поступать.

Жильцы рассказывают, что конфликт произошел из-за навеса на автостоянке. Всего в доме проживает около тридцати семей. Свои машины люди привыкли ставить на свободные места. Но супруга футболиста якобы заявила соседям, что выкупила этот кусочек земли кондоминиума. Несогласные отписали свои претензии в общий чат соседей. Среди них был и Гайдар Айдарулы.

Раушан Байдалы, жительница дома № 9 по ул. Желтоксан 9:

— Избивают нашего соседа, а завтра можем оказаться мы. Максат Байжанов начал кричать: вы кто? Я говорю: здравствуйте, я — Раушан, ваша соседка. А это вы, черные! И потом опять началась ненормативная лексика в адрес меня, моего мужа. Мы не стали опускаться до его уровня. Приехали четыре патрульных машины. Никто из них при нас не составлял протокол. Я не знаю, почему, по каким причинам, все почему-то отнекивались. Клуб спонсируется акиматом города Кызылорда. Я думаю, у него есть покровители, которые могут просто закрыть на это глаза.

Дина Бердалиева, жительница дома по Желтоксан 9, кв 21:

— Все произошло из-за навесов. Во-первых, она незаконно установила эти навесы. Оповестила не всех соседей. Мы после этого проводили собрание, хотя собрание должно было состояться до того, как сделать эти навесы. Во-вторых, все соседи сейчас только за то, чтобы демонтировали эти навесы.

В ДВД области заявили, факт избиения зафиксирован, дело расследуется.

Гульжахан Каирбергенова, руководитель пресс-службы ДВД Кызылординской области:

— 20 мая факт зарегистрирован в Книге учета информации УВД г. Кызылорда. Проводится проверка. Обстоятельства данного происшествия выясняются.