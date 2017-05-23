СМИ: Капитан «Кайсара» Байжанов избил соседа из-за места на стоянке
Лидер кызылординского футбольного клуба «Кайсар» избил своего соседа, — рассказал телеканалу «Астана» пострадавший мужчина. Футболист, якобы, не поделил с соседями — жильцами элитного комплекса — место на стоянке для автомобилей. В ДВД регистрацию факта избиения подтвердили.
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Видимо, что-то случилось...
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Шарипа Сактапова, корреспондент:
— Субботний вечер для местной футбольной команды сложился весьма удачно. «Кайсар» выиграл у карагандинского «Шахтера» со счетом 2:1. Но радость была омрачена. Со слов пострадавшего, потасовка между ним и капитаном «Кайсара» Максатом Байжановым завязалась около 11 вечера. Якобы спортсмен постучал в дверь магазина Гайдара Айдарулы, который находится на первом этаже комплекса, где живет спортсмен. Когда мужчина вышел, футболист якобы начал избивать Гайдара. ЧП на камеры сотовых телефонов засняли соседи.
Гайдар Айдарулы, пострадавший:
— Здесь на лице шов, голову зашивали мне ночью. Как он умудрился и чем он меня ударил, я не знаю. Что меня поразило — это наша полиция. Наши сотрудники полиции не задержали этого товарища. У меня не взяли заявление. Свидетелей не опросили. Мою одежду порванную, окровавленную не взяли. Не освидетельствовали место преступления. Может быть, он считает, что звезда, футболист «Кайсара», и поэтому может безнаказанно так поступать.
Жильцы рассказывают, что конфликт произошел
Раушан Байдалы, жительница дома № 9 по ул. Желтоксан 9:
— Избивают нашего соседа, а завтра можем оказаться мы. Максат Байжанов начал кричать: вы кто? Я говорю: здравствуйте, я — Раушан, ваша соседка. А это вы, черные! И потом опять началась ненормативная лексика в адрес меня, моего мужа. Мы не стали опускаться до его уровня. Приехали четыре патрульных машины. Никто из них при нас не составлял протокол. Я не знаю, почему, по каким причинам, все
Дина Бердалиева, жительница дома по Желтоксан 9, кв 21:
— Все произошло
В ДВД области заявили, факт избиения зафиксирован, дело расследуется.
Гульжахан Каирбергенова, руководитель
— 20 мая факт зарегистрирован в Книге учета информации УВД г. Кызылорда. Проводится проверка. Обстоятельства данного происшествия выясняются.
Получить комментарии самого спортсмена не удалось. Супруга футболиста обещала рассказать свою версию инцидента, но в итоге перестала выходить на связь. Отказались от
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