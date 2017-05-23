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23 мая 2017, 7:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» получил рекордную сумму призовых за победу в чемпионате Англии по футболу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лондонский «Челси» получил рекордную сумму призовых по итогам сезона-2016/17 в английской премьер-лиге, которая составила 152,8 млн. фунтов. Об этом сообщает английское издание Мirror.

<em>МОСКВА 23 мая. /ТАСС/. </em>Лондонский <span class=error>Челси</span> получил рекордную сумму призовых по итогам сезона-2016/17 в английской <nobr>премьер-лиге</nobr> которая составила 1528 млн. фунтов. Об этом сообщает английское издание Мirror. Увеличить
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«Челси» стал чемпионом Англии сезона-2016/17, завоевав шестой чемпионский титул в истории. Каждая команда Английской премьер-лиги получила гарантированную сумму от телекомпаний в размере 84,4 млн. фунтов. Кроме того, к данной сумме добавляются призовые за итоговое место в турнирной таблице и процент доходов от телевизионных трансляций. За первое место «Челси» получил 38 млн, а также 30,4 млн за трансляции матчей.

Вторым по сумме выручки стал «Манчестер Сити» (149 млн фунтов), далее следуют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» (по 148,1 млн фунтов), «Манчестер Юнайтед» (143,3 млн фунтов) и «Арсенал» (142,4 млн фунтов). На 20-м месте находится «Сандерленд», покинувший премьер-лигу. Доход «Сандерленда» составил 99,9 млн фунтов за сезон.

«Челси» стал первым клубом, который извлек рекордную выгоду от последней сделки руководства премьер-лиги на продажу телеправ, сумма которой составила более 8 млрд фунтов. В прошлом сезоне «Лестер», впервые в истории ставший чемпионом Англии, получил в итоге около 93 млн фунтов. «Челси», занявший 10-е место по итогам прошлого первенства, получил 87,3 млн фунтов.

«Челси» стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов «Челси» завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. По количеству титулов чемпиона Англии «Челси» сравнялся с «Сандерлендом», который по итогам текущего сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. Наибольшее количество побед в турнире у «Манчестер Юнайтед» — 20, на втором месте «Ливерпуль», выигрывавший 18 раз.

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