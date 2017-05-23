Гризманн оценил свои шансы оказаться в «Манчестер Юнайтед» на 6 из 10
МОСКВА, 23 мая —
Р-Спорт. Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн оценил свои шансы перейти в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на 6 баллов из 10, сообщает Би-би-си со ссылкой на французское телевидение.
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Отвечая на вопрос о своем будущем, Гризманн сказал: «думаю, определюсь с этим в ближайшие две недели». Когда же игрока спросили конкретно про «Манчестер Юнайтед», он ответил, что «это возможно». Следом его попросили оценить вероятность этого перехода по шкале от одного до десяти, и он ответил: «шесть».
Ранее СМИ активно сватали Гризманна в «МЮ». Сообщалось, что он является основной целью главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью этим летом. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.
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