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23 мая 2017, 8:09 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гризманн оценил свои шансы оказаться в «Манчестер Юнайтед» на 6 из 10

МОСКВА, 23 мая — Р-Спорт. Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн оценил свои шансы перейти в английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на 6 баллов из 10, сообщает Би-би-си со ссылкой на французское телевидение.

<em>МОСКВА 23 мая — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Французский нападающий мадридского <span class=error>Атлетико</span> Антуан Гризманн оценил свои шансы перейти в английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед на 6 баллов из 10 сообщает <nobr>Би-би-си</nobr> со ссылкой на французское телевидение. Увеличить
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Отвечая на вопрос о своем будущем, Гризманн сказал: «думаю, определюсь с этим в ближайшие две недели». Когда же игрока спросили конкретно про «Манчестер Юнайтед», он ответил, что «это возможно». Следом его попросили оценить вероятность этого перехода по шкале от одного до десяти, и он ответил: «шесть».

Ранее СМИ активно сватали Гризманна в «МЮ». Сообщалось, что он является основной целью главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью этим летом. Сумма трансфера может составить 100 миллионов евро.

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