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23 мая 2017, 1:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Наставник «Челси» Конте признан лучшим тренером сезона в Англии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером сезона в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По итогам сезона-2016/17 Челси стал чемпионом Англии выиграв титул в шестой раз в своей истории. Увеличить
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По итогам сезона-2016/17 «Челси» стал чемпионом Англии, выиграв титул в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов «Челси» завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. По количеству титулов чемпиона Англии «Челси» сравнялся с «Сандерлендом». Наибольшее количество побед в турнире у «Манчестер Юнайтед» — 20, на втором месте «Ливерпуль», выигрывавший 18 раз.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выиграл чемпионат Англии впервые в карьере. Итальянский специалист, возглавивший команду перед стартом текущего сезона, ранее занимал пост главного тренера в сборной Италии и туринском «Ювентусе», с которым трижды подряд становился чемпионом Италии (с 2011 по 2014 годы) и дважды — обладателем Суперкубка Италии (2012, 2013).

Конте стал четвертым тренером, который привел команду к победе в турнире в дебютном сезоне работы. Ранее подобного добивались Жозе Моуринью (сезон-2004/05) и Карло Анчелотти с «Челси» (2009/10), а также Мануэль Пеллегрини во главе «Манчестер Сити» (2013/14). Кроме того, Конте стал четвертым тренером из Италии после Анчелотти, Роберто Манчини («Манчестер Сити», 2011/12) и Клаудио Раньери («Лестер», 2015/16), завоевавшим титул чемпиона Англии.

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