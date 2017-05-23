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23 мая 2017, 1:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

FA начала расследование подозрительных ставок на замену Терри в последнем матче

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование странных ставок на замену капитана «Челси» Джона Терри в его последнем матче за клуб, сообщает Daily Mail.

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование странных ставок на замену капитана <span class=error>Челси</span> Джона <span class=error>Терри</span> в его последнем матче за клуб. Увеличить
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Защитник в 38-м туре чемпионата Англии против «Сандерленда» (5:1) был заменен на 28-й минуте встречи.

Одна из букмекерских контор сообщила, что три человека сделали ставку на это событие, когда коэффициент был 100 к 1. Минимальная выплата составила 3500 фунтов стерлингов. Также известно, что на одном из фанатских форумов «Челси» за 30 минут до начала матча было сообщение о том, что Терри заменят именно на 28-й минуте.

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