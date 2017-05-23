FA начала расследование подозрительных ставок на замену Терри в последнем матче
Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование странных ставок на замену капитана «Челси» Джона Терри в его последнем матче за клуб, сообщает Daily Mail.
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Защитник в 38-м туре чемпионата Англии против «Сандерленда» (5:1) был заменен на 28-й минуте встречи.
Одна из букмекерских контор сообщила, что три человека сделали ставку на это событие, когда коэффициент был 100 к 1. Минимальная выплата составила 3500 фунтов стерлингов. Также известно, что на одном из фанатских форумов «Челси» за 30 минут до начала матча было сообщение о том, что Терри заменят именно на 28-й минуте.
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