Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29832298/
23 мая 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рамос поместил флаг «Реала» на скульптуру фонтана Сибелис в центре Мадрида

Защитник «Реала» Серхио Рамос в компании партнёра по команде защитника Марсело во время празднования победы команды в чемпионате Испании поместил клубный флаг на местную достопримечательность.

Защитник Реала <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамос</span> в компании партнёра по команде защитника <span class=error>Марсело</span> во время празднования победы команды в чемпионате Испании поместил клубный флаг на местную достопримечательность. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболист на глазах у своих болельщиков повязал флаг «Реала» на шею скульптуры богини Кибелы, которая является частью композиции знаменитого фонтана Сибелис в центре Мадрида.

«Реал» стал победителем Примеры в воскресенье после того, как в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде «Малагу» со счётом 2:0. До этого сезона «сливочные» не побеждали в чемпионате страны с сезона-2011/12. Мадридцы выиграли чемпионат Испании в рекордный 33-й раз, у «Барселоны» 24 титула.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото