Рамос поместил флаг «Реала» на скульптуру фонтана Сибелис в центре Мадрида

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Футболист на глазах у своих болельщиков повязал флаг «Реала» на шею скульптуры богини Кибелы, которая является частью композиции знаменитого фонтана Сибелис в центре Мадрида.

«Реал» стал победителем Примеры в воскресенье после того, как в матче заключительного 38-го тура чемпионата Испании обыграл на выезде «Малагу» со счётом 2:0. До этого сезона «сливочные» не побеждали в чемпионате страны с сезона-2011/12. Мадридцы выиграли чемпионат Испании в рекордный 33-й раз, у «Барселоны» 24 титула.