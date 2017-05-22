«Пескара» выиграла у «Палермо» в матче худших команд Серии А
«Пескара» выиграла у «Палермо» в матче 37-го тура итальянской Серии А.
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Встреча проходила в Пескаре на стадионе «Адриатико» и завершилась со счетом 2:0.
На 15-й минуте Роберт Мурич открыл счет. В концовке встречи Йонуц Митрицэ удвоил преимущество хозяев.
«Пескара» одержала первую победу в турнире с 19 февраля, когда разгромила «Дженоа» со счетом 5:0.
«Пескара» (20 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Палермо» (23 балла) находится на 19-й строчке. Обе команды уже потеряли шансы на сохранение места в элите.
Главные тренеры
|Зденек Земан
|Диего Бортолуцци
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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