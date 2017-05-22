«Пескара» выиграла у «Палермо» в матче худших команд Серии А

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Встреча проходила в Пескаре на стадионе «Адриатико» и завершилась со счетом 2:0.

На 15-й минуте Роберт Мурич открыл счет. В концовке встречи Йонуц Митрицэ удвоил преимущество хозяев.

«Пескара» одержала первую победу в турнире с 19 февраля, когда разгромила «Дженоа» со счетом 5:0.

«Пескара» (20 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Палермо» (23 балла) находится на 19-й строчке. Обе команды уже потеряли шансы на сохранение места в элите.