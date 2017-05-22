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22 мая 2017, 23:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Пескара» выиграла у «Палермо» в матче худших команд Серии А

«Пескара» выиграла у «Палермо» в матче 37-го тура итальянской Серии А.

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Встреча проходила в Пескаре на стадионе «Адриатико» и завершилась со счетом 2:0.

На 15-й минуте Роберт Мурич открыл счет. В концовке встречи Йонуц Митрицэ удвоил преимущество хозяев.

«Пескара» одержала первую победу в турнире с 19 февраля, когда разгромила «Дженоа» со счетом 5:0.

«Пескара» (20 очков) занимает предпоследнее место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Палермо» (23 балла) находится на 19-й строчке. Обе команды уже потеряли шансы на сохранение места в элите.

22.05.2017 21:45 основной раунд: 37-й тур Adriatico
Пескара 2:0 Палермо
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зденек Земан Диего Бортолуцци
Голы
15′ Роберт Мурич (Дж. Капрари) 30
87′ Александру Митрицэ (Д. Бругман) 28
Составы
Винченцо Фьорилло 1
Франческо Дзампано 11
Микеле Форнасьер 44
Чезаре Бово 83
Валерио Верре 7
Ледиан Мемушай 8
60′ Гастон Бругман 16
Джанлука Капрари 17
43′ 86′ Кристиано Бираги 3
Уго Кампаньяро 14
76′ Альберто Черри 20
Альберто Джилардино 19
45′ Роберт Мурич 30
Александру Митрицэ 28
68 Андреа Фулиньяти
6 Эдоардо Гольданига
12 Джанкарло Гонсалес
15 Тиагу Ционек
19 Хайтам Алеесами
18 Ивайло Чочев
28 Мато Яяло
30 Илия Несторовски
3 Андреа Рисполи 75′
8 Александр Трайковски
25 Корсини Бруну Энрике 64′
98 Симоне Ло Фасо
23 Алессандро Диаманти 81′
20 Роланд Шаллаи
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 3
2 Угловые 2
18 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Пайретто (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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