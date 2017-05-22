Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29831776/
22 мая 2017, 23:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Матч юниорских команд «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) посетили более 33 тыс человек

Финал плей-офф юниорской бундеслиги (чемпионат Германии среди футболистов не старше 19 лет) между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» посетили 33450 человек, что является новым рекордом, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.

Финал <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>юниорской</span> <span class=error>бундеслиги</span> (чемпионат Германии среди футболистов не старше 19 лет) между Баварией и дортмундской <span class=error>Боруссией</span> посетили 33450 человек что является новым рекордом сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году на матче между «Шальке» и «Эссеном» и составлял 23 тысячи зрителей.

«Бавария» по итогам сезона пятый раз подряд и 27-й раз в истории стала чемпионом Германии, а «Боруссия» финишировала на третьем месте.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 мая

Причина, по которой WADA потребовала ухода Исинбаевой из РУСАДА

Тренер Алекно: Знарок такой же сумасшедший, как и я

22-летняя румынская теннисистка: талант плюс красота