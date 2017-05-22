Матч юниорских команд «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) посетили более 33 тыс человек
Финал
плей-офф юниорской бундеслиги (чемпионат Германии среди футболистов не старше 19 лет) между «Баварией» и дортмундской «Боруссией» посетили 33450 человек, что является новым рекордом, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.
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Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году на матче между «Шальке» и «Эссеном» и составлял 23 тысячи зрителей.
«Бавария» по итогам сезона пятый раз подряд и 27-й раз в истории стала чемпионом Германии, а «Боруссия» финишировала на третьем месте.
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