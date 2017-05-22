Матч юниорских команд «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) посетили более 33 тыс человек

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Предыдущий рекорд был установлен в 1976 году на матче между «Шальке» и «Эссеном» и составлял 23 тысячи зрителей.

«Бавария» по итогам сезона пятый раз подряд и 27-й раз в истории стала чемпионом Германии, а «Боруссия» финишировала на третьем месте.