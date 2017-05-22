Наши люди. Голы Сердерова, Кабаева и Кипиани, личная награда Караваева

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EUROТУР. НАШИ ЛЮДИ

з. Вячеслав КАРАВАЕВ («Спарта», Чехия). Спарта — Градец Кралове — 3:2.

По итогам чемпионата «Спарта» заняла лишь третье место. Но российский защитник, проводящий первый год в пражском клубе, удостоился почетного приза — Караваева признали лучшим игроком «Спарты» в уходящем сезоне. Ранее ни один иностранный игрок не получал эту награду.

Добавим, что в матче с «Градец Кралове» Караваев впервые сыграл на месте центрального защитника.

н. Евгений КАБАЕВ («Богемианс», Чехия). Богемианс — Карвина — 2:0.

«Богемианс» не выигрывал на протяжении пяти туров и оказался в опасной близости от зоны вылета. Но победа над «Карвиной» в минувшем туре гарантировала команде Кабаева место в элите на следующий сезон. Сам форвард в этой игре открыл счет.

п. Владислав ЛЕВИН («Млада Болеслав», Чехия). Млада Болеслав — Славия — 1:2.

90 минут отыграл на позиции опорного полузащитника.

в. Антон МИТРЮШКИН («Сьон», Швейцария). Базель — Сьон — 2:2. Сьон — Люцерн — 2:3.

В обоих матчах отыграл с первой до последней минуты, но пропустил в сумме пять мячей, в том числе от форварда «Базеля» Сейду Думбья.

н. Сердер СЕРДЕРОВ («Славия», Болгария). Локомотив Горна — Славия — 0:3.

В Болгарии стартовал заключительный раунд чемпионата. «Славия» играет в плей-офф за выживание, но на прошлой неделе сделала серьезный шаг к сохранению прописки. Экс-нападающий ЦСКА и «Анжи» приложил ногу к победе: Сердеров забил второй мяч (десятый за клуб) ударом из-за штрафной.

з. Даниил МАЙКОВ («Славия», Болгария). Локомотив Горна — Славия — 0:3.

Остался в запасе.

з. Роман НОЙШТЕДТЕР («Фенербахче», Турция). Фенербахче — Башакшехир — 2:2 (пен. 9:10).

В полуфинале Кубка Турции российский защитник вышел на замену в овертайме. Послематчевый 11-метровый удар Нойштедтер реализовал, но «Фенербахче» все равно вылетел.

н. Николай КИПИАНИ («Этникос», Кипр). Эрмис — Этникос — 3:4.

«Этникос» к заключительному туру уже решил задачу по сохранению места в элите, поэтому матч турнирного значения не имел. В этой игре воспитанник «Локомотива» забил второй гол после прохода по левому флангу.

з. Александр ДОВБНЯ («Этникос», Кипр). Эрмис — Этникос — 3:4.

Не попал в заявку. Отправился в расположение молодежной сборной России.

п. Павел НАЗИМОВ («Лахти», Финляндия). Лахти — КуПС — 1:2.

Впервые отметился результативным действием за новый клуб: в добавленное ко второму тайму времени отдал с углового голевую передачу Йовановичу. Однако этот забитый мяч не помог «Лахти» набрать очков.

в. Александр ВАСЮТИН («Лахти», Финляндия). Лахти — КуПС — 1:2.

Вновь вышел в основе, но остался без сухого матча.

п. Павел ОСИПОВ («Лахти», Финляндия). Лахти — КуПС — 1:2.

Восстанавливается от травмы.

н. Константин БАЗЕЛЮК («Эшторил», Португалия). Эшторил — Арока — 4:2.

Остался в запасе.

з. Виталий ЛЫСЦОВ («Тондела», Португалия). Тондела — Брага — 2:0.

Травмирован.

н. Денис ЧЕРЫШЕВ («Вильярреал», Испания). Валенсия — Вильярреал — 1:3.

Так и не вылечился до конца сезона.

в. Евгений КОБОЗЕВ («Йончепинг», Швеция). Йончепинг — Юргорден — 1:1.

Не попал в заявку.

з. Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ («Орхус», Дания). Орхус — Эсбьерг — 3:1.

Не попал в заявку.

з. Илья КУБЫШКИН («Слован Л», Чехия). Словацко — Слован Л — 0:1.

Не попал в заявку.