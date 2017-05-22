Наши люди. Голы Сердерова, Кабаева и Кипиани, личная награда Караваева
«СЭ» — о том, как провели минувшую неделю российские легионеры в высших лигах Европы.
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EUROТУР. НАШИ ЛЮДИ
з. Вячеслав КАРАВАЕВ («Спарта», Чехия). Спарта — Градец Кралове — 3:2.
По итогам чемпионата «Спарта» заняла лишь третье место. Но российский защитник, проводящий первый год в пражском клубе, удостоился почетного приза — Караваева признали лучшим игроком «Спарты» в уходящем сезоне. Ранее ни один иностранный игрок не получал эту награду.
Добавим, что в матче с «Градец Кралове» Караваев впервые сыграл на месте центрального защитника.
н. Евгений КАБАЕВ («Богемианс», Чехия). Богемианс — Карвина — 2:0.
«Богемианс» не выигрывал на протяжении пяти туров и оказался в опасной близости от зоны вылета. Но победа над «Карвиной» в минувшем туре гарантировала команде Кабаева место в элите на следующий сезон. Сам форвард в этой игре открыл счет.
п. Владислав ЛЕВИН («Млада Болеслав», Чехия). Млада Болеслав — Славия — 1:2.
90 минут отыграл на позиции опорного полузащитника.
в. Антон МИТРЮШКИН («Сьон», Швейцария). Базель — Сьон — 2:2. Сьон — Люцерн — 2:3.
В обоих матчах отыграл с первой до последней минуты, но пропустил в сумме пять мячей, в том числе от форварда «Базеля» Сейду Думбья.
н. Сердер СЕРДЕРОВ («Славия», Болгария). Локомотив Горна — Славия — 0:3.
В Болгарии стартовал заключительный раунд чемпионата. «Славия» играет в
з. Даниил МАЙКОВ («Славия», Болгария). Локомотив Горна — Славия — 0:3.
Остался в запасе.
з. Роман НОЙШТЕДТЕР («Фенербахче», Турция). Фенербахче — Башакшехир — 2:2 (пен. 9:10).
В полуфинале Кубка Турции российский защитник вышел на замену в овертайме. Послематчевый 11-метровый удар Нойштедтер реализовал, но «Фенербахче» все равно вылетел.
н. Николай КИПИАНИ («Этникос», Кипр). Эрмис — Этникос — 3:4.
«Этникос» к заключительному туру уже решил задачу по сохранению места в элите, поэтому матч турнирного значения не имел. В этой игре воспитанник «Локомотива» забил второй гол после прохода по левому флангу.
з. Александр ДОВБНЯ («Этникос», Кипр). Эрмис — Этникос — 3:4.
Не попал в заявку. Отправился в расположение молодежной сборной России.
п. Павел НАЗИМОВ («Лахти», Финляндия). Лахти — КуПС — 1:2.
Впервые отметился результативным действием за новый клуб: в добавленное ко второму тайму времени отдал с углового голевую передачу Йовановичу. Однако этот забитый мяч не помог «Лахти» набрать очков.
в. Александр ВАСЮТИН («Лахти», Финляндия). Лахти — КуПС — 1:2.
Вновь вышел в основе, но остался без сухого матча.
п. Павел ОСИПОВ («Лахти», Финляндия). Лахти — КуПС — 1:2.
Восстанавливается от травмы.
н. Константин БАЗЕЛЮК («Эшторил», Португалия). Эшторил — Арока — 4:2.
Остался в запасе.
з. Виталий ЛЫСЦОВ («Тондела», Португалия). Тондела — Брага — 2:0.
Травмирован.
н. Денис ЧЕРЫШЕВ («Вильярреал», Испания). Валенсия — Вильярреал — 1:3.
Так и не вылечился до конца сезона.
в. Евгений КОБОЗЕВ («Йончепинг», Швеция). Йончепинг — Юргорден — 1:1.
Не попал в заявку.
з. Джамалдин ХОДЖАНИЯЗОВ («Орхус», Дания). Орхус — Эсбьерг — 3:1.
Не попал в заявку.
з. Илья КУБЫШКИН («Слован Л», Чехия). Словацко — Слован Л — 0:1.
Не попал в заявку.
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