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22 мая 2017, 23:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» объявил о выкупе Куадрадо у «Челси» за € 20 млн

«Ювентус» объявил о выкупе полузащитника Хуана Куадрадо у «Челси».

<span class=error>Ювентус</span> объявил о выкупе полузащитника Хуана Куадрадо у <span class=error>Челси</span>. Увеличить
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До этого футболист выступал за туринский клуб на правах аренды. «Ювентус» решил активировать опцию выкупа и приобрести трансфер футболиста за € 20 млн, информирует официальный сайт клуба.

Сумма будет выплачена тремя ежегодными платежами начиная с финансового года-2017/18. Куадрадо подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 28-летний колумбиец забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач в 29 матчах.

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