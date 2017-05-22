«Ювентус» объявил о выкупе Куадрадо у «Челси» за € 20 млн

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До этого футболист выступал за туринский клуб на правах аренды. «Ювентус» решил активировать опцию выкупа и приобрести трансфер футболиста за € 20 млн, информирует официальный сайт клуба.

Сумма будет выплачена тремя ежегодными платежами начиная с финансового года-2017/18. Куадрадо подписал с «Ювентусом» контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А 28-летний колумбиец забил 2 мяча и отдал 6 голевых передач в 29 матчах.