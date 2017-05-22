СМИ сообщило, какой казахстанский клуб ведет переговоры с Ротанем
По неподтвержденной информации, известный украинский полузащитник Руслан Ротань может стать футболистом «Актобе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Руководство «Актобе» заинтересовано в услугах игрока и намерено укрепить полузащитником среднюю линию команды.
За всю свою карьеру 35-летний полузащитник Руслан Ротань защищал цвета киевского «Динамо» и «Днепра». За днепропетровскую команду хавбек играет и по сей день. Также он является действующим футболистом и капитаном сборной Украины, за которую отыграл 93 матча, забил 8 голов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter