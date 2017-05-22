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22 мая 2017, 20:35 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

СМИ сообщило, какой казахстанский клуб ведет переговоры с Ротанем

По неподтвержденной информации, известный украинский полузащитник Руслан Ротань может стать футболистом «Актобе», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

По неподтвержденной информации известный украинский полузащитник Руслан <span class=error>Ротань</span> может стать футболистом <span class=error>Актобе</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Руководство «Актобе» заинтересовано в услугах игрока и намерено укрепить полузащитником среднюю линию команды.

За всю свою карьеру 35-летний полузащитник Руслан Ротань защищал цвета киевского «Динамо» и «Днепра». За днепропетровскую команду хавбек играет и по сей день. Также он является действующим футболистом и капитаном сборной Украины, за которую отыграл 93 матча, забил 8 голов.

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