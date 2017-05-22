СМИ сообщило, какой казахстанский клуб ведет переговоры с Ротанем

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Руководство «Актобе» заинтересовано в услугах игрока и намерено укрепить полузащитником среднюю линию команды.



За всю свою карьеру 35-летний полузащитник Руслан Ротань защищал цвета киевского «Динамо» и «Днепра». За днепропетровскую команду хавбек играет и по сей день. Также он является действующим футболистом и капитаном сборной Украины, за которую отыграл 93 матча, забил 8 голов.