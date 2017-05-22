Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29830221/
22 мая 2017, 20:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мойес объявил об уходе с поста главного тренера «Сандерленда»

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес покинул занимаемую должность.

Главный тренер Сандерленда <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Мойес</span> покинул занимаемую должность. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мойес возглавил команду в 2016 году и вылетел из АПЛ.

«Сегодня утром Дэвид Мойес сообщил председателю правления о своём решении покинуть клуб на встрече в Лондоне», — информирует пресс-служба «Сандерленда».

«Я хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность управлять “Сандерлендом”. Спасибо болельщикам за то, что они всегда так горячо поддерживали свой клуб. Я желаю игрокам и моему преемнику успехов и скорейшего возвращения в АПЛ», — сказал Мойес.

Сандерленд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото