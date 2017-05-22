Мойес объявил об уходе с поста главного тренера «Сандерленда»
Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес покинул занимаемую должность.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Мойес возглавил команду в 2016 году и вылетел из АПЛ.
«Сегодня утром Дэвид Мойес сообщил председателю правления о своём решении покинуть клуб на встрече в Лондоне», — информирует
«Я хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность управлять “Сандерлендом”. Спасибо болельщикам за то, что они всегда так горячо поддерживали свой клуб. Я желаю игрокам и моему преемнику успехов и скорейшего возвращения в АПЛ», — сказал Мойес.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter