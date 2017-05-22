Мойес объявил об уходе с поста главного тренера «Сандерленда»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мойес возглавил команду в 2016 году и вылетел из АПЛ.

«Сегодня утром Дэвид Мойес сообщил председателю правления о своём решении покинуть клуб на встрече в Лондоне», — информирует пресс-служба «Сандерленда».

«Я хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность управлять “Сандерлендом”. Спасибо болельщикам за то, что они всегда так горячо поддерживали свой клуб. Я желаю игрокам и моему преемнику успехов и скорейшего возвращения в АПЛ», — сказал Мойес.