Капитанская точка. Терри ушел, но обещал вернуться

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ТЕРРИ В «ЧЕЛСИ»

Дебютировал 28 октября 1998 года в матче Кубка лиги против «Астон Виллы» (4:1)

Провел 717 матчей в разных турнирах, забил 67 голов

Провел 492 матча в чемпионатах Англии, 41 гол

В 580 матчах выходил на поле с капитанской повязкой

Играл против 100 команд, чаще всего — с «Ливерпулем» (39 раз), «Арсеналом» (37) и «Манчестер Юнайтед» (34)

Победитель Лиги чемпионов (2011/12)

Победитель Лиги Европы (2012/13)

5-кратный чемпион Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17)

5-кратный обладатель Кубка Англии (1999/00, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12)

3-кратный обладатель Кубка лиги (2004/05, 2006/07, 2014/15).

ПОЧЕТНЫЙ КОРИДОР

На 26-й минуте матча заключительного тура чемпионата с «Челси» вратарь «Сандерленда» Пикфорд поймал мяч и долго его не выносил. В это время Диегу Коста посмотрел на табло, подбежал к сопернику и несколько раз показал в сторону бровки. Голкипер все понял и выбил мяч в аут.

Нет, травму никто не получил. Просто наступил удачный момент для того, чтобы устроить прощальную овацию 26-му номеру «Челси».

Терри обнимался со всеми больше минуты, поэтому, согласно протоколу, его заменили на 28-й. Но это и не важно: счастье, что капитан провел на поле на несколько мгновений больше. Было заметно, как стальному бойцу трудно сдерживать чувства, но он все-таки оставил слезы в себе. Эмоциональный удар приняла на себя супруга защитника Тони, разрыдавшаяся на трибунах.

Цитата Джон ТЕРРИ Очень благодарен Роману Абрамовичу и всему совету директоров. Абрамович — лучший владелец клуба во всем мировом футболе!

Два года назад футболисты «Челси» оригинально попрощались с Дрогба. Ивуариец вышел на последний матч в синей карьере (тоже, к слову, с «Сандерлендом») с травмой, и в середине первого тайма его буквально унесли с поля партнеры — взяли за руки, за ноги и уволокли за бровку, словно короля.

На этот раз сценарий был более интересным. В честь Терри игроки «Челси» выстроились в два ряда, образовав почетный коридор для капитана. Защитник, уходя, снял повязку с плеча и передал ее заменившему его Кэйхиллу.

ЦЕНТР ВНИМАНИЯ

После игры уже легендарный защитник признался, что всю церемонию от начала до конца придумал сам. В этом весь Терри: всю жизнь и карьеру он любил выставлять себя напоказ и порой переходил границы. Звезду бесчисленное количество раз штрафовали за пьянство, драки и прочие нарушения режима. У него была любовная связь с подругой Уэйна Бриджа. Футбольная ассоциация обвиняла Терри в расизме в отношении игрока КПР Энтона Фердинанда, за что защитника «Челси» лишили капитанских погон в сборной. Но без всех запачканных страниц биографии он был бы просто посредственностью, а не «капитаном, лидером, легендой», как гласит баннер, который регулярно появляется на «Стэмфорд Бридж».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">John Terry's 'Captain, Leader, Legend' banner to be the only one on display... <a href="https://twitter.com/hashtag/CFC?src=hash">#CFC</a> <a href="https://t.co/6qaJK5cmks">https://t.co/6qaJK5cmks</a> <a href="https://t.co/PjvMPZx3y8">pic.twitter.com/PjvMPZx3y8</a></p>— ChelseaFC Report (@ChelseaFC_Fanly) <a href="https://twitter.com/ChelseaFC_Fanly/status/695668571020484608">5 февраля 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Терри заслужил уважение фанатов за несгибаемый характер. Очень часто защитник выходил на поле с повреждениями. Сломанный палец, операция на колене, разбитая скула — ничто из этого англичанин не воспринимал в качестве уважительной причины, по которой можно пропустить матч. Накануне финала Лиги чемпионов против «МЮ» Терри вывихнул локтевой сустав, но через боль отыграл 120 минут. Да, в тот злосчастный для себя вечер капитан поскользнулся на газоне «Лужников», и весь мир стал свидетелем личной трагедии защитника. Но Фрэнк Лэмпард тогда назвал Терри «мужиком из мужиков», и с хавбеком все согласились.

Авторитет капитана настолько высок, что сам Роман Абрамович безвозмездно на целый месяц предоставил защитнику одну из своих роскошных яхт — Терри же нужно было с размахом отметить помолвку с Тони!

«ЭТОТ ПАРЕНЬ ДАЛЕКО ПОЙДЕТ»

А ведь много лет назад, на заре своей блестящей карьеры, безусый Джон до блеска вычищал бутсы экс-капитана «Челси» Денниса Уайза и нередко получал подзатыльники от него или от других «дедов». Но лидерские качества проявлялись, даже когда Терри не было двадцати. Марсель Десайи — полузащитник, от которого Терри унаследовал капитанский чин — вспоминал: «Джон никогда не ныл от боли и нагрузок и частенько покрикивал во время тренировок. Меня это слегка удивляло, хотя я понимал — этот парень далеко пойдет».

Никто и не сомневался. Если не считать краткосрочной аренды в «Ноттингем Форест» в 2000-м, Терри провел в «Челси» 19 лет. Он получил десятки индивидуальных наград, стал самым успешным капитаном в истории клуба (Лига чемпионов, Лига Европы, пять побед в премьер-лиге), сыграл более 700 матчей в синей футболке (выше только Петер Бонетти и Рон Харрис) и увековечил свою фамилию на вершине списка лучших защитников-бомбардиров в истории «Челси» и премьер-лиги.

Нам было важно правильно попрощаться с великим чемпионом и легендой клуба. Он заслужил выйти на поле в стартовом составе и покинуть его на 26-й минуте, что очень символично. Терри переписал историю «Челси». Его уход — огромная потеря. Игроки приняли потрясающее решение устроить ему коридор почета. Он — один из лучших защитников в мире и по праву заслужил это.

​Антонио КОНТЕ, главный тренер «Челси».

Терри заслужил не просто прощания, а триумфального прощания. По окончании того матча с «Сандерлендом» капитан в пятый раз взял чемпионский кубок за «уши» и поднял его над головой вместе со всей командой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">John Terry at Chelsea <a href="https://twitter.com/hashtag/CFC?src=hash">#CFC</a> <br><br>? Champions League<br>? Europa League<br>????? Premier League<br>????? FA Cup<br>??? League cup<br> <br>CAPTAIN LEADER LEGEND <a href="https://t.co/0VdwMPUdPT">pic.twitter.com/0VdwMPUdPT</a></p>— Talk Chelsea ? (@TalkChelsea) <a href="https://twitter.com/TalkChelsea/status/866523186095153152">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Сегодня, вне всяких сомнений, один из сложнейших дней в моей жизни, — начал трогательную речь защитник. — Повезло, что я работал с замечательными футболистами и тренерами на протяжении всей карьеры. Хочу также поблагодарить человека, сидящего наверху — мистера Романа Абрамовича. Скажу “спасибо” моим детям и жене. И, конечно, болельщикам. Вы отдавали мне абсолютно все с того момента, как я присоединился к “Челси”. Вы помогали мне в трудную минуту, скандировали мое имя после тяжелых матчей, расстраивавших в том числе и вас. Могу говорить благодарственные слова вечно, но однажды я сюда вернусь. Говорю от всего сердца, честно: я вас люблю».

Он ушел, но очень скоро обязательно снова окажется на «Стэмфорд Бридж» в другом качестве. Не изменится лишь одно: Терри навсегда останется Капитаном, Лидером, Легендой.