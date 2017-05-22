Капитанская точка. Терри ушел, но обещал вернуться
В воскресенье завершилась целая эпоха — один из самых уважаемых английских футболистов, многолетний капитан «Челси» Джон Терри в последний раз сыграл за лондонский клуб.
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ТЕРРИ В «ЧЕЛСИ»
Дебютировал 28 октября 1998 года в матче Кубка лиги против «Астон Виллы» (4:1)
Провел 717 матчей в разных турнирах, забил 67 голов
Провел 492 матча в чемпионатах Англии, 41 гол
В 580 матчах выходил на поле с капитанской повязкой
Играл против 100 команд, чаще всего — с «Ливерпулем» (39 раз), «Арсеналом» (37) и «Манчестер Юнайтед» (34)
Победитель Лиги чемпионов (2011/12)
Победитель Лиги Европы (2012/13)
5-кратный чемпион Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2016/17)
5-кратный обладатель Кубка Англии (1999/00, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2011/12)
3-кратный обладатель Кубка лиги (2004/05, 2006/07, 2014/15).
ПОЧЕТНЫЙ КОРИДОР
На 26-й минуте матча заключительного тура чемпионата с «Челси» вратарь «Сандерленда» Пикфорд поймал мяч и долго его не выносил. В это время Диегу Коста посмотрел на табло, подбежал к сопернику и несколько раз показал в сторону бровки. Голкипер все понял и выбил мяч в аут.
Нет, травму никто не получил. Просто наступил удачный момент для того, чтобы устроить прощальную овацию 26-му номеру «Челси».
Терри обнимался со всеми больше минуты, поэтому, согласно протоколу, его заменили на 28-й. Но это и не важно: счастье, что капитан провел на поле на несколько мгновений больше. Было заметно, как стальному бойцу трудно сдерживать чувства, но он
Два года назад футболисты «Челси» оригинально попрощались с Дрогба. Ивуариец вышел на последний матч в синей карьере (тоже, к слову, с «Сандерлендом») с травмой, и в середине первого тайма его буквально унесли с поля партнеры — взяли за руки, за ноги и уволокли за бровку, словно короля.
На этот раз сценарий был более интересным. В честь Терри игроки «Челси» выстроились в два ряда, образовав почетный коридор для капитана. Защитник, уходя, снял повязку с плеча и передал ее заменившему его Кэйхиллу.
ЦЕНТР ВНИМАНИЯ
После игры уже легендарный защитник признался, что всю церемонию от начала до конца придумал сам. В этом весь Терри: всю жизнь и карьеру он любил выставлять себя напоказ и порой переходил границы. Звезду бесчисленное количество раз штрафовали за пьянство, драки и прочие нарушения режима. У него была любовная связь с подругой Уэйна Бриджа. Футбольная ассоциация обвиняла Терри в расизме в отношении игрока КПР Энтона Фердинанда, за что защитника «Челси» лишили капитанских погон в сборной. Но без всех запачканных страниц биографии он был бы просто посредственностью, а не «капитаном, лидером, легендой», как гласит баннер, который регулярно появляется на «Стэмфорд Бридж».
Терри заслужил уважение фанатов за несгибаемый характер. Очень часто защитник выходил на поле с повреждениями. Сломанный палец, операция на колене, разбитая скула — ничто из этого англичанин не воспринимал в качестве уважительной причины, по которой можно пропустить матч. Накануне финала Лиги чемпионов против «МЮ» Терри вывихнул локтевой сустав, но через боль отыграл 120 минут. Да, в тот злосчастный для себя вечер капитан поскользнулся на газоне «Лужников», и весь мир стал свидетелем личной трагедии защитника. Но Фрэнк Лэмпард тогда назвал Терри «мужиком из мужиков», и с хавбеком все согласились.
Авторитет капитана настолько высок, что сам Роман Абрамович безвозмездно на целый месяц предоставил защитнику одну из своих роскошных яхт — Терри же нужно было с размахом отметить помолвку с Тони!
«ЭТОТ ПАРЕНЬ ДАЛЕКО ПОЙДЕТ»
А ведь много лет назад, на заре своей блестящей карьеры, безусый Джон до блеска вычищал бутсы
Никто и не сомневался. Если не считать краткосрочной аренды в «Ноттингем Форест» в 2000-м, Терри провел в «Челси» 19 лет. Он получил десятки индивидуальных наград, стал самым успешным капитаном в истории клуба (Лига чемпионов, Лига Европы, пять побед в премьер-лиге), сыграл более 700 матчей в синей футболке (выше только Петер Бонетти и Рон Харрис) и увековечил свою фамилию на вершине списка лучших
Нам было важно правильно попрощаться с великим чемпионом и легендой клуба. Он заслужил выйти на поле в стартовом составе и покинуть его на 26-й минуте, что очень символично. Терри переписал историю «Челси». Его уход — огромная потеря. Игроки приняли потрясающее решение устроить ему коридор почета. Он — один из лучших защитников в мире и по праву заслужил это.
Антонио КОНТЕ, главный тренер «Челси».
Терри заслужил не просто прощания, а триумфального прощания. По окончании того матча с «Сандерлендом» капитан в пятый раз взял чемпионский кубок за «уши» и поднял его над головой вместе со всей командой.
«Сегодня, вне всяких сомнений, один из сложнейших дней в моей жизни, — начал трогательную речь защитник. — Повезло, что я работал с замечательными футболистами и тренерами на протяжении всей карьеры. Хочу также поблагодарить человека, сидящего наверху — мистера Романа Абрамовича. Скажу “спасибо” моим детям и жене. И, конечно, болельщикам. Вы отдавали мне абсолютно все с того момента, как я присоединился к “Челси”. Вы помогали мне в трудную минуту, скандировали мое имя после тяжелых матчей, расстраивавших в том числе и вас. Могу говорить благодарственные слова вечно, но однажды я сюда вернусь. Говорю от всего сердца, честно: я вас люблю».
Он ушел, но очень скоро обязательно снова окажется на «Стэмфорд Бридж» в другом качестве. Не изменится лишь одно: Терри навсегда останется Капитаном, Лидером, Легендой.
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