Клиши сообщил об уходе из «Манчестер Сити»

«Вряд ли. Я не уверен, что Джо будет играть за “Ман Сити” в следующем сезоне. И меня тут тоже не будет в следующем году», — цитирует Клиши Goal.

Действующий контракт 31-летнего Клиши с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2017 года.