Дмитрий Рыболовлев: «Монако» не будет удерживать игроков против их воли

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Интерес к талантливому форварду проявляют многие клубы-гранды, в том числе «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити», а португальского тренера среди прочих хотел бы видеть у себя миланский «Интер».

— У нас нет бюджетной проблемы и нужды продавать, но, если игрок или тренер хочет уйти, удержать его против желания нет никакой возможности, — заявил в интервью французской газете L'Équipe редко общающийся с журналистами Рыболовлев. — Если ты идешь в бизнесе наперекор рынку и его тенденциям, то неизбежно проиграешь.

— Ничего нельзя предвидеть, — сказал хозяин «Монако» на вопрос о будущем Мбаппе. — Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, но храним спокойствие. Мы не идем против ветра и никогда не форсируем событий. Пусть дела движутся своим чередом. В любом случае в первую очередь решать игроку, а не клубу.

Этот принцип распространяется и на других футболистов, включая Фалькао, которому «Монако» предложит продление контракта. «Это их жизни, их карьеры. Мы не удерживаем игрока, который хочет уйти», — подчеркнул босс клуба из княжества.

Сам Рыболовлев, сделавший «Монако» прибыльным предприятием, «отнюдь не собирается уходить».

— Есть области, в которых можно заработать больше, чем в футболе. В футболе, однако, присутствует смесь бизнеса и эмоций, и это хорошо. Причем, чувства связаны с бизнесом. Если при хороших результатах ты теряешь деньги, эмоции будут негативными. Невозможно быть счастливым, завершив сезон на пьедестале почета и при этом потеряв 100 миллионов.

— Думали ли вы, что для завоевания чемпионства хватит пяти с половиной лет? (Россиянин приобрел контрольный пакет акций «Монако» в декабре 2011 года — Прим. «СЭ»).

— Учитывая бюджет «ПСЖ», мы все думали, что это займет больше времени. Нашим главным соперником и препятствием был Париж.

— В какой момент вы поверили в чемпионский титул?