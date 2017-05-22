Дмитрий Рыболовлев: «Монако» не будет удерживать игроков против их воли
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, которому принадлежат 66,67 процента акций «Монако», не закрывает двери для ухода из клуба ни 18-летнего нападающего Кильяна Мбаппе, ни главного тренера Леонарду Жардима.
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Интерес к талантливому форварду проявляют многие
— У нас нет бюджетной проблемы и нужды продавать, но, если игрок или тренер хочет уйти, удержать его против желания нет никакой возможности, — заявил в интервью французской газете L'Équipe редко общающийся с журналистами Рыболовлев. — Если ты идешь в бизнесе наперекор рынку и его тенденциям, то неизбежно проиграешь.
— Ничего нельзя предвидеть, — сказал хозяин «Монако» на вопрос о будущем Мбаппе. — Мы не знаем, как будет развиваться ситуация, но храним спокойствие. Мы не идем против ветра и никогда не форсируем событий. Пусть дела движутся своим чередом. В любом случае в первую очередь решать игроку, а не клубу.
Этот принцип распространяется и на других футболистов, включая Фалькао, которому «Монако» предложит продление контракта. «Это их жизни, их карьеры. Мы не удерживаем игрока, который хочет уйти», — подчеркнул босс клуба из княжества.
Сам Рыболовлев, сделавший «Монако» прибыльным предприятием, «отнюдь не собирается уходить».
— Есть области, в которых можно заработать больше, чем в футболе. В футболе, однако, присутствует смесь бизнеса и эмоций, и это хорошо. Причем, чувства связаны с бизнесом. Если при хороших результатах ты теряешь деньги, эмоции будут негативными. Невозможно быть счастливым, завершив сезон на пьедестале почета и при этом потеряв 100 миллионов.
— Думали ли вы, что для завоевания чемпионства хватит пяти с половиной лет? (Россиянин приобрел контрольный пакет акций «Монако» в декабре 2011 года — Прим. «СЭ»).
— Учитывая бюджет «ПСЖ», мы все думали, что это займет больше времени. Нашим главным соперником и препятствием был Париж.
— В какой момент вы поверили в чемпионский титул?
— После победы в Лионе (2:1, 23 апреля в матче 34-го тура; «Монако» еще оставалось сыграть в чемпионате пять матчей — Прим. «СЭ»). Игры с «Лионом»
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