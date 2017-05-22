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22 мая 2017, 16:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Джон Терри: Провести в «Челси» такой долгий период — это невероятное ощущение

Защитник «Челси» Джон Терри, который провел свой последний матч в составе «синих», отметил, что рад получить овации игроков и болельщиков и покинуть клуб. Он также подчеркнул, что все футболисты лондонской команды отлично себя проявили в сезоне.

Защитник <span class=error>Челси</span> Джон <span class=error>Терри</span> который провел свой последний матч в составе синих отметил что рад получить овации игроков и болельщиков и покинуть клуб. Увеличить
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В матче 38-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (5:1) 36-летний Терри был заменен на 26-й минуте игры и покинул поле сквозь коридор почета. В текущем сезоне «Челси» стал чемпионом страны.

— Это был очень сложный день для меня, это невероятно длинный период, который я провел в клубе, и я рад получить эти овации и покинуть клуб, — приводит пресс-служба «Челси» слова Терри. — Это было очень эмоционально. Невероятный прием со стороны игроков и болельщиков. Они были моей жизнью и семьей на протяжении двадцати двух лет, и я от всего сердца всех их благодарю. Провести в этом клубе такой долгий период — это невероятное ощущение.

Этот клуб значит для меня все. 14-летним мальчишкой я убирал этот стадион, где сидят болельщики, чистил туалеты и бутсы футболистов, я начал с самых низов, и чтобы подниматься, мне пришлось усердно работать и идти на некоторые жертвы по пути. Думаю, поэтому у меня настолько отличные отношения с болельщиками, ведь я являюсь одним из них.

У меня было не так много игрового времени в этом сезоне, но другие отлично себя проявили. Тренер перешел на новую схему и систему игры, и команда заслуживает большой похвалы за то, в каком стиле она сыграла. У них была цель в этой игре — установить рекорд АПЛ, одержав 30 побед в сезоне, и они достигли ее.

21.05.2017 17:00 Зрители 41618 основной раунд: 38-й тур Stamford Bridge
Челси 5:1 Сандерленд
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Антонио Конте Дэвид Мойес
Голы
8′ Виллиан 22
61′ Эден Азар (Диегу Коста) 10
77′ Родригес Педро 11
90′ Миши Батшуайи (Р. Педро) 23
90+2′ Миши Батшуайи (С. Фабрегас) 23
21 Хавьер Манкильо 3′
Составы
Тибо Куртуа 13
Маркос Алонсо 3
Сесар Аспиликуэта 28
Морейра Маринью Давид Луиз 30
Сеск Фабрегас 4
Н`Голо Канте 7
Виктор Мозес 15
Виллиан 22
28′ Джон Терри 26
Гэри Кэйхилл 24
71′ Эден Азар 10
Родригес Педро 11
38′ 62′ Диегу Коста 19
Миши Батшуайи 23
13 Джордан Пикфорд
2 Билли Джонс 48′
3 Брайан Овьедо
15 Джолеон Лескотт
16 Джон О`Ши
21 Хавьер Манкильо
7 Себастьян Ларссон
8 Джек Родуэлл
9 Фабио Борини
6 Ли Каттермоул 88′
24 Даррон Гибсон
44 Аднан Янузай 62′
46 Линден Гуч
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
28 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 3
11 Угловые 1
8 Фолы 15
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Нил Суорбрик (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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