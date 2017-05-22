В матче 38-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (5:1) 36-летний Терри был заменен на 26-й минуте игры и покинул поле сквозь коридор почета. В текущем сезоне «Челси» стал чемпионом страны.

— Это был очень сложный день для меня, это невероятно длинный период, который я провел в клубе, и я рад получить эти овации и покинуть клуб, — приводит пресс-служба «Челси» слова Терри. — Это было очень эмоционально. Невероятный прием со стороны игроков и болельщиков. Они были моей жизнью и семьей на протяжении двадцати двух лет, и я от всего сердца всех их благодарю. Провести в этом клубе такой долгий период — это невероятное ощущение.

Этот клуб значит для меня все. 14-летним мальчишкой я убирал этот стадион, где сидят болельщики, чистил туалеты и бутсы футболистов, я начал с самых низов, и чтобы подниматься, мне пришлось усердно работать и идти на некоторые жертвы по пути. Думаю, поэтому у меня настолько отличные отношения с болельщиками, ведь я являюсь одним из них.

У меня было не так много игрового времени в этом сезоне, но другие отлично себя проявили. Тренер перешел на новую схему и систему игры, и команда заслуживает большой похвалы за то, в каком стиле она сыграла. У них была цель в этой игре — установить рекорд АПЛ, одержав 30 побед в сезоне, и они достигли ее.