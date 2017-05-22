«Андерлехт» подтвердил переход Тилеманса в «Монако»

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— Тилеманс покинет «Андерлехт», и мы сделаем объявление об этом на этой неделе, — цитирует VTM Холсбека. -Есть еще несколько деталей, которые необходимо обсудить, но уверен, что до конца недели игрок покинет клуб. Его переход в «Монако» еще не завершен на 100 процентов, но монегаски показали, что они очень хотят подписать Юри.