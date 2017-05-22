«РЕАЛ» ВЕРНУЛ КОРОНУ НА «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ»

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Así fueron los mejores momentos de la celebración más deseada del Real Madrid ▶ <a href="https://t.co/gbUvpRrU4E">https://t.co/gbUvpRrU4E</a> <a href="https://t.co/O0jPB2xCEY">pic.twitter.com/O0jPB2xCEY</a></p>— MARCA (@marca) <a href="https://twitter.com/marca/status/866594755718905857">22 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пять лет футболисты «Реала» не держали в руках главного трофея испанского чемпионата. При этом все остальные главные возможные титулы «Реал» выигрывал совсем недавно. Лига чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира уже покорялись «Реалом» при Зинедине Зидане, а последний Кубок Короля был выигран в мае 2014 года при Карло Анчелотти). Однако победить в национальном чемпионате «сливочным» не удавалось аж с тех пор, как Жозе Моуринью и Пеп Гвардьола соревновались между собой еще на испанской земле. После этого «Реал» трижды оставался по итогам чемпионата на втором месте, а в 2014 году — даже на третьем.

Но первый же полный сезон под руководством Зинедина Зидана ознаменовался возвращением чемпионского трофея к фонтану Сибелес. Француз прекрасно проявил себя как тренер. При Зидане «Реал» до сих пор не покупал никаких новичков, при этом в обороне не раз возникали эпидемии травм, лучший футболист начала сезона Бэйл затем куда чаще пребывал в списке потерь, а Роналду достиг 32-летнего возраста. Однако португальца Зидан смог приучить к возмутительной для него прежде мысли о необходимости ротации. Пропуская все больше матчей, отдохнувший Криштиану еще более блистал в самых решающих играх сезона. В весенней части, при наиболее энергичном графике матчей, Зидан решился на игру практически двумя составами, постоянно выпуская в домашних матчах оптимальный состав, а в выездных играх чемпионата — голодных до успехов дублеров (Лукаса Васкеса, Морату, Марко Асенсио, Иско, Ковачича и так далее). Этот неожиданный ход сыграл просто идеально — в девяти последних выездных матчах чемпионата «Реал» не потерял ни одного очка. Более того, впервые в своей истории «Реал» забил в каждой игре чемпионата.

ЭПОХА ЛУИСА ЭНРИКЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ

Луис ЭНРИКЕ покидает «Барселону». AFP 2017

Астурийский тренер подписывал с «Барселоной» трехлетний контракт и ровно столько и проработал. Поначалу Луис Энрике огромным количеством трофеев бросал вызов выдающимся достижениям Пепа Гвардьолы в каталонском клубе, но в итоге каждый сезон Лучо был хуже предыдущего — как по яркости игры команды, так и по количеству титулов. В первый год работы с «Барселоной» Луис Энрике выиграл Лигу чемпионов и сделал золотой дубль на национальном уровне, во второй — ограничился золотым дублем, теперь же «Барса» претендует на трофей только в Кубке Короля — за это даже не прописаны премиальные в контрактах футболистов. Выигрыш Кубка в них приносит игрокам дополнительные финансовые бонусы только вместе с выигрышем в тот же сезон более важных титулов.

Минувшим летом «Барселона» провела самое масштабное за последние годы обновление состава, но большинство покупок не оправдали себя. В итоге именно недостаточная глубина состава помешала сине-гранатовым выиграть третий чемпионат подряд. Решающие поражения — в Ла-Корунье и Малаге — «Барса» понесла на фоне концентрации на Лиге чемпионов в соответствующие недели.

Теперь «Барселона» ждет кубкового финала, чтобы после него объявить имя преемника Луиса Энрике, чья эпоха в целом не стала ни провальной, ни одной из наиболее славных в истории «Барселоны». Этот период запомнится не столько тренером, сколько тройкой нападающих во главе с Месси.

МЕССИ БЫЛ ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ СЕЗОНА

Лионель МЕССИ. AFP 2017

Удивительно, но факт: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата впервые за… аж четыре сезона! В прошлом сезоне аргентинец старательно помогал выиграть «Золотую бутсу» своему другу Луису Суаресу, а до этого трофей Пичичи и «Золотую бутсу» впридачу получал Криштиану Роналду.

Теперь же Месси оставил уругвайца на втором месте, а португальца — на третьем. Лионель наколотил 37 голов в 34 матчах чемпионата и провел один из лучших по качеству игры сезонов своей карьеры. Вопрос о лучшем игроке ла лиги этого сезона не вызывает дискуссий — Месси был абсолютно вне конкуренции, если брать в расчет именно национальный турнир. Такой вывод был очевиден еще и до апреля, в котором Лионель особенно блеснул в класико на «Сантьяго Бернабеу» — с дублем и победным голом на последней минуте и с уже эпохальной демонстрацией снятой футболки после 500-го официального гола Месси за «Барселону».

РЕГРЕСС «АТЛЕТИКО»

Главный тренер «Атлетико» Диего СИМЕОНЕ. AFP 2017

Диего Симеоне долго выжимал максимум и немного больше из возможностей «Атлетико», но в этом сезоне запал иссяк и «индейцы» явно сделали шаг назад. «Атлетико» перестал быть претендентом на чемпионство и долго шел даже за пределами первой тройки, уступая «Севилье».

В итоге борьба за третье место все же была выиграна «матрасниками», которые снова пропустили меньше всех в чемпионате (27 мячей). Но в прошлом сезоне у «Атлетико» было лишь 18 пропущенных голов и в пять раз меньший отрыв в очках от первого места — три вместо нынешних пятнадцати.

При этом нельзя сказать, чтобы «Атлетико» столкнулся с каким-то серьезным игровым кризисом — уровень командной игры был высок, Гризманн сполна оправдывал свой звездный статус. Скорее объективный уровень «Атлетико» — это все-таки результаты нынешнего сезона, просто прежде команда прыгала выше головы. Но любые сказки, увы, заканчиваются. Следующий сезон станет для «Атлетико» дебютным на новом стадионе «Ванда Метрополитано» и, видимо, последним для Диего Симеоне, которого давно и настойчиво зовут более финансово мощные клубы.

УРОВЕНЬ ЧЕМПИОНАТА УПАЛ

«Гранада» и «Осасуна» были обречены на вылет. AFP 2017

Следует это признать — сдали в качестве игры не только «Барселона» и «Атлетико», но и середняки и особенно аутсайдеры испанского чемпионата. «Осасуна» и «Гранада» были неконкурентноспособными и весь сезон просто оскорбляли чемпионат уровнем своей игры. В прежние сезоны такие слабые команды тоже порой появлялись — но не более одной за чемпионат. Две же откровенно лишние команды стали ударом по уровню всего турнира.

В итоге два обладателя мест во вторую лигу были очевидны, а борьба за единственную оставшуюся путевку получилась откровенно скучной — «Спортинг» тоже прочно застрял на дне и не заслуживал того, чтобы вырваться из зоны вылета. В итоге «Леганес» спасся от вылета со всего лишь 35 очками, а «Депортиво» — с 36. Прежде с такими результатами почти всегда вылетали.

Сильно разочаровала в этом сезоне и «Валенсия», бесконечно менявшая тренеров и демонстрировавшая приемлемую игру только с Воро. Радовавший свой ажурной игрой в первом круге «Лас-Пальмас» в итоге просто развалился во втором. Перестала биться всерьез по ходу чемпионата и «Сельта». Целивший перед сезоном в Лигу чемпионов «Атлетик» не оправдал надежд и остался за пределами даже первой шестерки. Сдал «Вильярреал». В итоге команд, которые на протяжении большей части сезона действительно заслуживали комплиментов своей игрой, оказалась совсем немного. В первую очередь это «Эйбар». А также «Алавес» и затем — с учетом разницы в объективном уровне команд — «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».