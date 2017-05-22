«Реал» — чемпион, Месси — король. Пять главных событий чемпионата Испании
«СЭ» представляет пять главных событий завершившегося в воскресенье чемпионата Испании.
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«РЕАЛ» ВЕРНУЛ КОРОНУ НА «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ»
Пять лет футболисты «Реала» не держали в руках главного трофея испанского чемпионата. При этом все остальные главные возможные титулы «Реал» выигрывал совсем недавно. Лига чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира уже покорялись «Реалом» при Зинедине Зидане, а последний Кубок Короля был выигран в мае 2014 года при Карло Анчелотти). Однако победить в национальном чемпионате «сливочным» не удавалось аж с тех пор, как Жозе Моуринью и Пеп Гвардьола соревновались между собой еще на испанской земле. После этого «Реал» трижды оставался по итогам чемпионата на втором месте, а в 2014 году — даже на третьем.
Но первый же полный сезон под руководством Зинедина Зидана ознаменовался возвращением чемпионского трофея к фонтану Сибелес. Француз прекрасно проявил себя как тренер. При Зидане «Реал» до сих пор не покупал никаких новичков, при этом в обороне не раз возникали эпидемии травм, лучший футболист начала сезона Бэйл затем куда чаще пребывал в списке потерь, а Роналду достиг 32-летнего возраста. Однако португальца Зидан смог приучить к возмутительной для него прежде мысли о необходимости ротации. Пропуская все больше матчей, отдохнувший Криштиану еще более блистал в самых решающих играх сезона. В весенней части, при наиболее энергичном графике матчей, Зидан решился на игру практически двумя составами, постоянно выпуская в домашних матчах оптимальный состав, а в выездных играх чемпионата — голодных до успехов дублеров (Лукаса Васкеса, Морату, Марко Асенсио, Иско, Ковачича и так далее). Этот неожиданный ход сыграл просто идеально — в девяти последних выездных матчах чемпионата «Реал» не потерял ни одного очка. Более того, впервые в своей истории «Реал» забил в каждой игре чемпионата.
ЭПОХА ЛУИСА ЭНРИКЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ
Астурийский тренер подписывал с «Барселоной» трехлетний контракт и ровно столько и проработал. Поначалу Луис Энрике огромным количеством трофеев бросал вызов выдающимся достижениям Пепа Гвардьолы в каталонском клубе, но в итоге каждый сезон Лучо был хуже предыдущего — как по яркости игры команды, так и по количеству титулов. В первый год работы с «Барселоной» Луис Энрике выиграл Лигу чемпионов и сделал золотой дубль на национальном уровне, во второй — ограничился золотым дублем, теперь же «Барса» претендует на трофей только в Кубке Короля — за это даже не прописаны премиальные в контрактах футболистов. Выигрыш Кубка в них приносит игрокам дополнительные финансовые бонусы только вместе с выигрышем в тот же сезон более важных титулов.
Минувшим летом «Барселона» провела самое масштабное за последние годы обновление состава, но большинство покупок не оправдали себя. В итоге именно недостаточная глубина состава помешала
Теперь «Барселона» ждет кубкового финала, чтобы после него объявить имя преемника Луиса Энрике, чья эпоха в целом не стала ни провальной, ни одной из наиболее славных в истории «Барселоны». Этот период запомнится не столько тренером, сколько тройкой нападающих во главе с Месси.
МЕССИ БЫЛ ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ СЕЗОНА
Удивительно, но факт: Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата впервые за… аж четыре сезона! В прошлом сезоне аргентинец старательно помогал выиграть «Золотую бутсу» своему другу Луису Суаресу, а до этого трофей Пичичи и «Золотую бутсу» впридачу получал Криштиану Роналду.
Теперь же Месси оставил уругвайца на втором месте, а португальца — на третьем. Лионель наколотил 37 голов в 34 матчах чемпионата и провел один из лучших по качеству игры сезонов своей карьеры. Вопрос о лучшем игроке ла лиги этого сезона не вызывает дискуссий — Месси был абсолютно вне конкуренции, если брать в расчет именно национальный турнир. Такой вывод был очевиден еще и до апреля, в котором Лионель особенно блеснул в класико на «Сантьяго Бернабеу» — с дублем и победным голом на последней минуте и с уже эпохальной демонстрацией снятой футболки после 500-го официального гола Месси за «Барселону».
РЕГРЕСС «АТЛЕТИКО»
Диего Симеоне долго выжимал максимум и немного больше из возможностей «Атлетико», но в этом сезоне запал иссяк и «индейцы» явно сделали шаг назад. «Атлетико» перестал быть претендентом на чемпионство и долго шел даже за пределами первой тройки, уступая «Севилье».
В итоге борьба за третье место все же была выиграна «матрасниками», которые снова пропустили меньше всех в чемпионате (27 мячей). Но в прошлом сезоне у «Атлетико» было лишь 18 пропущенных голов и в пять раз меньший отрыв в очках от первого места — три вместо нынешних пятнадцати.
При этом нельзя сказать, чтобы «Атлетико» столкнулся с
УРОВЕНЬ ЧЕМПИОНАТА УПАЛ
Следует это признать — сдали в качестве игры не только «Барселона» и «Атлетико», но и середняки и особенно аутсайдеры испанского чемпионата. «Осасуна» и «Гранада» были неконкурентноспособными и весь сезон просто оскорбляли чемпионат уровнем своей игры. В прежние сезоны такие слабые команды тоже порой появлялись — но не более одной за чемпионат. Две же откровенно лишние команды стали ударом по уровню всего турнира.
В итоге два обладателя мест во вторую лигу были очевидны, а борьба за единственную оставшуюся путевку получилась откровенно скучной — «Спортинг» тоже прочно застрял на дне и не заслуживал того, чтобы вырваться из зоны вылета. В итоге «Леганес» спасся от вылета со всего лишь 35 очками, а «Депортиво» — с 36. Прежде с такими результатами почти всегда вылетали.
Сильно разочаровала в этом сезоне и «Валенсия», бесконечно менявшая тренеров и демонстрировавшая приемлемую игру только с Воро. Радовавший свой ажурной игрой в первом круге «Лас-Пальмас» в итоге просто развалился во втором. Перестала биться всерьез по ходу чемпионата и «Сельта». Целивший перед сезоном в Лигу чемпионов «Атлетик» не оправдал надежд и остался за пределами даже первой шестерки. Сдал «Вильярреал». В итоге команд, которые на протяжении большей части сезона действительно заслуживали комплиментов своей игрой, оказалась совсем немного. В первую очередь это «Эйбар». А также «Алавес» и затем — с учетом разницы в объективном уровне команд — «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».
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