Борисовский БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по пляжному футболу
22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ потерпел первое поражение в матчах 10-го национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неудача постигла борисовчан в Кировске, где проходили встречи второго тура. Поражение чемпионам нанесли футболисты «Гроднооблспорта» — 7:3. Гродненцы отлично провели этот этап соревнований, одержав 4 виктории в четырех проведенных поединках. Вместе с БАТЭ и «Витоблспортом» гродненская дружина возглавляет турнирную таблицу — у всех по 18 очков. На 9 баллов отстают мозырский «М-Сити», брестская «Лагуна» и АК «Дзержинский». В активе слонимского «Форсажа» 3 очка, не имеет зачетных баллов «Кировск-ДЮСШ», проигравший все 7 матчей.
Следующий тур состоится
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