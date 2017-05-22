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22 мая 2017, 13:31 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Борисовский БАТЭ потерпел первое поражение в чемпионате Беларуси по пляжному футболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий чемпион Беларуси по пляжному футболу борисовский БАТЭ потерпел первое поражение в матчах 10-го национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неудача постигла борисовчан в Кировске, где проходили встречи второго тура. Поражение чемпионам нанесли футболисты «Гроднооблспорта» — 7:3. Гродненцы отлично провели этот этап соревнований, одержав 4 виктории в четырех проведенных поединках. Вместе с БАТЭ и «Витоблспортом» гродненская дружина возглавляет турнирную таблицу — у всех по 18 очков. На 9 баллов отстают мозырский «М-Сити», брестская «Лагуна» и АК «Дзержинский». В активе слонимского «Форсажа» 3 очка, не имеет зачетных баллов «Кировск-ДЮСШ», проигравший все 7 матчей.

Следующий тур состоится 10—11 июня в Слониме. А до него БАТЭ и «Витоблспорт» сыграют в Лиге чемпионов по пляжному футболу (Euro Winners Cup). Турнир пройдет с 26 мая по 4 июня в португальском Назаре. Витебчане стартуют с предварительного этапа соревнований, где их соперниками по группе F будут латвийский «Зеп», испанский «Леванте» и португальский «Насьонал». Победитель этого квартета попадет в группу Е основного раунда, где также сыграют португальский «Спортинг», латвийский РТУ и голландский «Бетювс». Борисовчане сразу начнут выступление в основном раунде, причем пока известен лишь один их оппонент по группе Н — венгерский «Щервы». Остальные два участника определятся после завершения предварительного раунда.

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