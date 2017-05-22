Джеррард, Каррагер и Аггер включены в состав «Ливерпуля» для поездки в Сидней

Об этом говорится на официальном сайте английской команды. Встреча приурочена к 125-летию «Ливерпуля».

В список включены и завершившие карьеру Стивен Джеррард, Стив Макманаман, Даниэль Аггер и Джейми Каррагер.

Состав «Ливерпуля»:

Лорис Кариус, Симон Миньоле, Натаниэл Клайн, Трент Арнольд, Коннор Рэндалл, Жоэль Матип, Джозеф Гомес, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Джеймс Милнер, Альберто Морено, Стивен Джеррард, Стив Макманаман, Лукас Лейва, Адам Лаллана, Кевин Стюарт, Жоржиньо Вейналдум, Гарри Уилсон, Роберто Фирмино, Дэниел Старридж, Дивок Ориги, Бенджамин Будбёрн, Риан Брустер, Даниэль Аггер, Джейми Каррагер.

Встреча запланирована на 24 мая.