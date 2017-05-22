Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29824388/
22 мая 2017, 12:49 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Суркис: До 30 мая я приму решение о будущем Реброва

Функционер — о продлении контракта с главным тренером.

Функционер — о продлении контракта с главным тренером. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, когда примет решение о будещем главного тренера команды.

«Контракт Реброва действует до 30 мая, и Ребров продолжает работать. Обещаю, что до 30 мая я приму решение и сообщу футбольной общественности, что будет дальше.

Пока я с Ребровым не общался. Встреча после «Шахтера» была бы неуместной. Должны пройти эмоции у меня, у Реброва. Раньше я делал многие вещи эмоционально, надо успокоиться, спокойно сесть провести беседу: куда мы двигаемся, что нас ждет дальше. Получить какие-то гарантии от главного тренера. Например, то что «Динамо» не устраивает место ниже первого и нельзя закончить сезон, не выиграв ни один трофей.

Ребров три года работает в команде, это определенный период и надо дать отчет о проделанной работе. Сядем переговорим и примем, я надеюсь, правильное решение, — сказал Суркис в эфире программы «Профутбол» на канале 2+2.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21.04.2017

Алиев: Прицепилось "гаденыш" ко мне, потому что так Суркис сказал

Черная смерть Белого Мага. История Арпада Вейса

Леоненко: На Динамо никто не пойдет, даже если будешь деньги давать и пиво наливать