Суркис: До 30 мая я приму решение о будущем Реброва

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Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, когда примет решение о будещем главного тренера команды.

«Контракт Реброва действует до 30 мая, и Ребров продолжает работать. Обещаю, что до 30 мая я приму решение и сообщу футбольной общественности, что будет дальше.

Пока я с Ребровым не общался. Встреча после «Шахтера» была бы неуместной. Должны пройти эмоции у меня, у Реброва. Раньше я делал многие вещи эмоционально, надо успокоиться, спокойно сесть провести беседу: куда мы двигаемся, что нас ждет дальше. Получить какие-то гарантии от главного тренера. Например, то что «Динамо» не устраивает место ниже первого и нельзя закончить сезон, не выиграв ни один трофей.

Ребров три года работает в команде, это определенный период и надо дать отчет о проделанной работе. Сядем переговорим и примем, я надеюсь, правильное решение, — сказал Суркис в эфире программы «Профутбол» на канале 2+2.