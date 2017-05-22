Михайленко — кандидат на должность главного тренера «Динамо»
Наставник днепрян может спустя 16 лет вернуться в Динамо.
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Как стало известно «Динамомании», в случае ухода Сергея Реброва с поста главного тренера «Динамо» руководство клуба может обратиться к кандидатуре Дмитрия Михайленко, который сейчас возглавляет «Днепр».
Напомним, что «Динамо» для Михайленко не чужой клуб, он выступал за киевлян семь лет (1994−2001) и семь раз становился с ними чемпионом Украины.
Ранее сообщалось, что контракт Реброва с «Динамо» заканчивается 30 мая 2017 года и до этого времени президент киевского клуба Игорь Суркис примет решение относительно главного тренера команды.
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