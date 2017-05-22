«Заря» подписала форварда «Черноморца»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Первым летним новичком «Зари» стал нападающий одесского «Черноморца» Владислав Кабаев. Контракт подписан на два года.



Владислав является воспитанником СДЮШОР «Черноморец». Карьеру в составе одесситов начал в 2008-м году, выступая за молодежные составы команды. За основной состав «Черноморца» дебютировал в 2014-м году.



В нынешнем сезоне Владислав Кабаев провел в футболке «моряков» 23 матча. Забил один гол.



Кроме того, Кабаев выступал за сборные Украины U-17 и U-20.

Ранее сообщалось, что «Заря» интересуется также Дмитрием Коркишко, который также выступает в составе «Черноморца».