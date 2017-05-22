«Заря» подписала форварда «Черноморца»
Заря начала работу на трансферном рынке.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первым летним новичком «Зари» стал нападающий одесского «Черноморца» Владислав Кабаев. Контракт подписан на два года.
Владислав является воспитанником СДЮШОР «Черноморец». Карьеру в составе одесситов начал в 2008-м году, выступая за молодежные составы команды. За основной состав «Черноморца» дебютировал в 2014-м году.
В нынешнем сезоне Владислав Кабаев провел в футболке «моряков» 23 матча. Забил один гол.
Кроме того, Кабаев выступал за сборные Украины U-17 и U-20.
Ранее сообщалось, что «Заря» интересуется также Дмитрием Коркишко, который также выступает в составе «Черноморца».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter