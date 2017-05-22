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22 мая 2017, 12:46 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Заря» подписала форварда «Черноморца»

Заря начала работу на трансферном рынке.

Заря начала работу на трансферном рынке. Увеличить
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Первым летним новичком «Зари» стал нападающий одесского «Черноморца» Владислав Кабаев. Контракт подписан на два года.

Владислав является воспитанником СДЮШОР «Черноморец». Карьеру в составе одесситов начал в 2008-м году, выступая за молодежные составы команды. За основной состав «Черноморца» дебютировал в 2014-м году.

В нынешнем сезоне Владислав Кабаев провел в футболке «моряков» 23 матча. Забил один гол.

Кроме того, Кабаев выступал за сборные Украины U-17 и U-20.

Ранее сообщалось, что «Заря» интересуется также Дмитрием Коркишко, который также выступает в составе «Черноморца».

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