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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29824360/
22 мая 2017, 12:43 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Кубок Беларуси. 1/32 финала. ЮАС сыграет с «Лидой», МТЗ-Сябар встретится с «Неманом-Агро» и другие пары

В Доме футбола прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка Беларуси-2017/18. Матчи первого раунда пройдут 4 июня.

Барановичи — Энергетик-БГАТУ

Молодечно — Энергетик-БГУ

Виктория — Белшина

Ивацевичи — Торпедо Минск

Спутник — Волна

Скидель — Смолевичи-СТИ

Энергетик БГАТУ — Барановичи

Смолевичи Автотранс — Слоним

СДЮШОР-3 Пинск — Орша

Чисть — Химик

МТЗ-Сябар Неман-Агро

Сдюшор-8 Гомель — Осиповичи

ЮАС — Лида

Ошмяны-БГУФК — Луч

Сборная ТФ — Локомотив Гомель

Любань — Сморгонь

Узда — Гранит.

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Новости Зарубежного футбола

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