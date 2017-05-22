Кубок Беларуси. 1/32 финала. ЮАС сыграет с «Лидой», МТЗ-Сябар встретится с «Неманом-Агро» и другие пары
В Доме футбола прошла жеребьевка 1/32 финала Кубка Беларуси-2017/18. Матчи первого раунда пройдут 4 июня.
Барановичи —
Молодечно —
Виктория — Белшина
Ивацевичи — Торпедо Минск
Спутник — Волна
Скидель —
Энергетик БГАТУ — Барановичи
Смолевичи Автотранс — Слоним
СДЮШОР-3 Пинск — Орша
Чисть — Химик
Сдюшор-8 Гомель — Осиповичи
ЮАС — Лида
Сборная ТФ — Локомотив Гомель
Любань — Сморгонь
Узда — Гранит.
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