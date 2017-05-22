Муханов сегодня подписал контракт с «Актобе»

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63-летний Владимир Муханов с 2006 по 2012 годы работал главным тренером «Актобе». По неофициальным данным контракт подписан до конца 2018 года.



При нем «Актобе» стал трехкратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером и двукратным бронзовым призером. Также обладателем Кубка и дважды Суперкубка Казахстана.