Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29824356/
22 мая 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Муханов сегодня подписал контракт с «Актобе»

Сегодня российский специалист Владимир Муханов подписал контракт с «Актобе» и официально приступил к должности главного тренера, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Сегодня российский специалист Владимир <span class=error>Муханов</span> подписал контракт с <span class=error>Актобе</span> и официально приступил к должности главного тренера сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

63-летний Владимир Муханов с 2006 по 2012 годы работал главным тренером «Актобе». По неофициальным данным контракт подписан до конца 2018 года.

При нем «Актобе» стал трехкратным чемпионом Казахстана, двукратным серебряным призером и двукратным бронзовым призером. Также обладателем Кубка и дважды Суперкубка Казахстана.

Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Окжетпесу» предлагают болгарского тренера

«Окжетпесу» предлагают болгарского тренера

Как стало известно Sports.kz, руководством ФК «Окжетпес» в настоящее время на пост главного тренера команды рассматривается кандидатура опытного болгарского специалиста Николая Костова.
Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

«GGG прикончит тебя!». Реакция болельщиков на высказывания Мэйвезера о Головкине

10 причин почему Головкин побьет «Канело»

Абдулманап Нурмагомедов: «Для меня Головкин - почти идеальный боец»