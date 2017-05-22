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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29824124/
22 мая 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Футболист «Милана» Хонда покинет клуб по окончании сезона

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда летом покинет свой нынешний клуб «Милан».

«Дорогие болельщики “Милана” — спасибо. Это были непростые три с половиной года, но я получил возможность расти как личность. По окончании сезона я покину “Милан”, но я с нетерпением буду ждать встречи с вами», — цитирует Хонду Indian Express.

30-летний футболист играет за «Милан» с 2014 года. Японский хавбек в составе миланского клуба принял участие в 91 официальном матче, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач.

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