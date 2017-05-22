Футболист «Милана» Хонда покинет клуб по окончании сезона

«Дорогие болельщики “Милана” — спасибо. Это были непростые три с половиной года, но я получил возможность расти как личность. По окончании сезона я покину “Милан”, но я с нетерпением буду ждать встречи с вами», — цитирует Хонду Indian Express.

30-летний футболист играет за «Милан» с 2014 года. Японский хавбек в составе миланского клуба принял участие в 91 официальном матче, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач.