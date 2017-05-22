«Пусть они посмотрят на мою статистику и заткнутся». Роналду дал ответ критикам
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ после победы над «Малагой» в заключительном туре испанской примеры (2:0).
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Накануне «сливочные» обыграли «анчоусов», что позволило им выиграть чемпионат страны впервые с 2012 года.
«Люди часто говорят о том, чего не знают. — говорит капитан сборной Португалии. — Нет, я не смотрю телевизор, потому что если бы я это делал, у меня не было бы никакой жизни. В СМИ постоянно меня критикуют. Это касается даже моей личной жизни. Я,
«Меня не беспокоит критика, потому что я могу представить всем экспертам свою статистику, чтобы они заткнулись. Конечно, я не святой, но при этом делать из меня
«В таком состоянии мы могли занять лишь второе место». Клопп подвел итоги сезона.
Также 32-летний нападающий, забивший в этом сезоне 40 голов в 45-ти матчах, прокомментировал выступление «Реала».
«Что касается нынешнего сезона, то я очень счастлив. Это была сказочная концовка. Мы добились поставленных целей благодаря тренерскому штабу, а также игрокам, которые выкладывались на все сто процентов. Даже те, кто не получал игровой практики, помог “Реалу” стать чемпионом Испании», — заявил 32-летний игрок.
«Если летом купим нужных игроков — выиграем лигу». Моуринью — о планах «МЮ».
Напоследок Роналду поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе «Миллениум».
«Мы знаем, что в Кардиффе будет очень сложный матч. Однако, сейчас игроки “Реала” хотят насладиться победой в чемпионате Испании. Мы ведь пять лет не могли выиграть титул», — сказал португалец, слова которого приводит ESPN FC.
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