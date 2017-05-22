«Барселона» назвала дату назначения нового тренера
«Барселона» официально объявит о назначении нового тренер 29 мая. Об этом рассказал президент команды Жозеп Бартомеу.
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Имя нового главного тренера «Барселоны» будет названо после заседания совета директоров, который состоится 29 мая. Бартомеу отказался подтвердить, что речь идет о наставнике «Атлетика» Эрнесто Вальверде.
Накануне издание El Corneo сообщило, что «Барселона» уже согласовала с Вальверде условия нового контракта. Каталонцы намерены подписать с новым тренером двухлетнее соглашение. Контракт Вальверде с «Атлетиком» истекает в конце этого сезона.
Еще одно испанское издание, El Mundo Deportivo, сообщило, что игрокам «Барселоны» уже объявили о том, что Вальверде будет работать с клубом в следующем сезоне. В должность новый тренер должен вступить 30 июня.
В начале мая
В начале марта главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что покинет свой пост по окончании сезона вне зависимости от результатов команды. По информации Marca, клуб рассматривал, помимо Вальверде, рассматривал кандидатуры помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ, работающего с «Эвертоном» Роналда Кумана и Лорана Блана, ранее возглавлявшего «ПСЖ» и сборную Франции.
Вальверде начал тренерскую карьеру в 2001 году. Помимо «Атлетика», он работал с «Эспаньолом», «Олимпиакосом», «Вильярреалом» и «Валенсией». С греческим клубом он трижды стал чемпионом страны и выиграл два Кубка Греции. С «Атлетиком» дошел до финала Кубка Испании и завоевал Суперкубок страны.
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