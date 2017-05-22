Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29822216/
22 мая 2017, 10:24 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпесу» предлагают болгарского тренера

Как стало известно Sports.kz, руководством ФК «Окжетпес» в настоящее время на пост главного тренера команды рассматривается кандидатура опытного болгарского специалиста Николая Костова.

Как стало известно Sports.kz руководством ФК Окжетпес в настоящее время на пост главного тренера команды рассматривается кандидатура опытного болгарского специалиста Николая <span class=error>Костова</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

53-летний наставник большую часть своей игровой карьеры провел в «Левски», играл также за «Славию» и «Анортосис» с Кипра. В качестве главного тренера Костов с 1996 года работал в «Добрудже», восемь лет тренировал на Кипре «Анортосис», «Олимпиакос» (Никосия) и АЕК, после «засветился» в армянском «Бананце», был наставником трех украинских команд — «Металлурга» (Донецк), «Карпат» и «Таврии», работал с российским «Тосно», являлся наставником «Левски», а последним его местом работы на данный момент оказался «Ботев».

Тренерские достижения Николая Костова: выиграл Кубок Кипра с «Анортосисом», был финалистом Кубка Украины с «Металлургом». Болгарин отлично знает русский язык и прекрасно адаптирован к условиям на постсоветском пространстве.

Окжетпес
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Димитров отказал «Берое» ради «Иртыша»

Димитров отказал «Берое» ради «Иртыша»

Как пишет Kota Sport, наставника «Иртыша» Димитара Димитрова приглашали принять «Берое», однако Херо отказал клубу со своей родины по причине занятости в Павлодаре, сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
21 мая

«GGG прикончит тебя!». Реакция болельщиков на высказывания Мэйвезера о Головкине

10 причин почему Головкин побьет «Канело»

Абдулманап Нурмагомедов: «Для меня Головкин - почти идеальный боец»