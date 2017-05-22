«Окжетпесу» предлагают болгарского тренера

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53-летний наставник большую часть своей игровой карьеры провел в «Левски», играл также за «Славию» и «Анортосис» с Кипра. В качестве главного тренера Костов с 1996 года работал в «Добрудже», восемь лет тренировал на Кипре «Анортосис», «Олимпиакос» (Никосия) и АЕК, после «засветился» в армянском «Бананце», был наставником трех украинских команд — «Металлурга» (Донецк), «Карпат» и «Таврии», работал с российским «Тосно», являлся наставником «Левски», а последним его местом работы на данный момент оказался «Ботев».

Тренерские достижения Николая Костова: выиграл Кубок Кипра с «Анортосисом», был финалистом Кубка Украины с «Металлургом». Болгарин отлично знает русский язык и прекрасно адаптирован к условиям на постсоветском пространстве.