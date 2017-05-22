Димитров отказал «Берое» ради «Иртыша»

По информации наших болгарских коллег, Димитров получил серьезное предложение от руководства «Берое», которое давало ему невероятную для местных условий зарплату в 45 тысяч левов (чуть больше 25 тысяч долларов США на сегодняшний день, Sports.kz) в месяц плюс очень большие премии в случае достижения определенных успехов. Отдельно должны были быть предоставлены служебное жилье, автомобиль и социальный пакет. Однако специалист отказался из-за своих обязательств перед казахстанским «Иртышом», с которым у него контракт еще на один год. Там Херо получает зарплату в 25 тысяч долларов США в месяц.



После этого наши болгарские коллеги полагают, что уволенного из «Берое» Ферарио Спасова, вероятнее всего, сменит Александр Томаш, тренировавший до последнего времени «Верею».