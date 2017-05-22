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22 мая 2017, 9:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Димитров отказал «Берое» ради «Иртыша»

Как пишет Kota Sport, наставника «Иртыша» Димитара Димитрова приглашали принять «Берое», однако Херо отказал клубу со своей родины по причине занятости в Павлодаре, сообщает Sports.kz.

Как пишет <span class=error>Kota</span> Sport наставника Иртыша <span class=error>Димитара</span> <span class=error>Димитрова</span> приглашали принять <span class=error>Берое</span> однако <span class=error>Херо</span> отказал клубу со своей родины по причине занятости в Павлодаре сообщает Sports.kz. Увеличить
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По информации наших болгарских коллег, Димитров получил серьезное предложение от руководства «Берое», которое давало ему невероятную для местных условий зарплату в 45 тысяч левов (чуть больше 25 тысяч долларов США на сегодняшний день, Sports.kz) в месяц плюс очень большие премии в случае достижения определенных успехов. Отдельно должны были быть предоставлены служебное жилье, автомобиль и социальный пакет. Однако специалист отказался из-за своих обязательств перед казахстанским «Иртышом», с которым у него контракт еще на один год. Там Херо получает зарплату в 25 тысяч долларов США в месяц.

После этого наши болгарские коллеги полагают, что уволенного из «Берое» Ферарио Спасова, вероятнее всего, сменит Александр Томаш, тренировавший до последнего времени «Верею».

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