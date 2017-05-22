Димитров отказал «Берое» ради «Иртыша»
Как пишет Kota Sport, наставника «Иртыша» Димитара Димитрова приглашали принять «Берое», однако Херо отказал клубу со своей родины по причине занятости в Павлодаре, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации наших болгарских коллег, Димитров получил серьезное предложение от руководства «Берое», которое давало ему невероятную для местных условий зарплату в 45 тысяч левов (чуть больше 25 тысяч долларов США на сегодняшний день, Sports.kz) в месяц плюс очень большие премии в случае достижения определенных успехов. Отдельно должны были быть предоставлены служебное жилье, автомобиль и социальный пакет. Однако специалист отказался
После этого наши болгарские коллеги полагают, что уволенного из «Берое» Ферарио Спасова, вероятнее всего, сменит Александр Томаш, тренировавший до последнего времени «Верею».
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