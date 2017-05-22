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22 мая 2017, 9:37 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Футболисты «Городеи» и «Ислочи» одержали волевые победы в 9-м туре чемпионата Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Городея» и «Ислочь» одержали волевые победы в матчах 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>22 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em><span class=error>Городея</span> и <span class=error>Ислочь</span> одержали волевые победы в матчах 9-го тура чемпионата <span class=error>Беларуси</span> сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Домашняя встреча с жодинским «Торпедо-БелАЗом» началась для футболистов «Городеи» с двух пропущенных мячей от форварда гостей Егора Зубовича, который отличился на 25-й и 41-й минутах игры. Однако во втором тайме все резко изменилось, и сербский нападающий хозяев Боян Дубаич, едва выйдя на замену, отквитал один мяч на 62-й минуте. Его почин через 20 минут поддержал Кирилл Павлючек, а затем Дубаич забил победный мяч, оформив голевой дубль — 3:2.

С таким же результатом «Ислочь» обыграла в Мозыре местную «Славию». Денис Трапашко вывел хозяев вперед в середине первой половины игры, но еще до перерыва Артур Слабашевич и Дмитрий Осипенко дважды поразили ворота мозырян. На 52-й минуте встречи ветеран «Славии» Олег Страханович восстановил равновесие, но на 4-й компенсированной минуте игры его товарищ по команде Денис Ковалевский отправил мяч с свои ворота — 2:3.

Результаты остальных встреч 9-го тура: «Шахтер» (Солигорск) — «Слуцк» — 2:1, БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 1:0, «Гомель» — «Нафтан» (Новополоцк) — 3:1, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 2:0, «Минск» — «Днепр» (Могилев) — 0:0, «Неман» (Гродно) — «Крумкачы» (Минск) — 2:0.

Положение в лидирующей группе: «Шахтер» — 22 очка (разница мячей — 12−3), БАТЭ — 20 (16−5), «Динамо» (Минск) — 18 (9−3), «Слуцк» — 17 (12−6), «Неман» — 17 (12−8).

В следующем туре встречаются:

24 мая.

«Динамо» (Минск) — «Шахтер», «Днепр» — «Динамо» (Брест);.

26 мая.

«Городея» — «Неман», «Витебск» — БАТЭ, «Крумкачы» — «Ислочь»;.

27 мая.

«Слуцк» — «Славия», «Торпедо-БелАЗ» — «Гомель», «Нафтан» — «Минск».

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