СМИ: Первый домашний матч сезона 2017/18 «Динамо» проведет без зрителей

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Киевское «Динамо» может быть наказано за поведение болельщиков в матче с «Шахтером» в 26-м туре УПЛ, сообщает «Спорт-Экспресс Украина».

«Первую игру в новом сезоне «бело-синие» проведут без зрителей и это будет наказанием за перфоманс в матче с «горняками».

Напомним, ультрас «Динамо» в матче 21 апреля устроили тематический перфоманс «Біла шиза», сектор фанов клуба был одет во все белое.