«Герта» опровергла информацию о переходе Платтенхардта в «Баварию»
Руководство «Герты» опровергло информацию немецких СМИ, что защитник команды Марвин Платтенхардт близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».
Сообщалось, в частности, что немецкий гранд заплатит за футболиста € 14 млн.
«Точно можем сказать, что Платтенхардт остаётся в “Герте”. Извините, но это информация — бессмыслица», — сообщила «Герта» на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В последнем сезоне Платтенхардт сыграл в Бундеслиге 27 матчей, отметившись 3 голами и столькими же результативными передачами.
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