«Герта» опровергла информацию о переходе Платтенхардта в «Баварию»

Сообщалось, в частности, что немецкий гранд заплатит за футболиста € 14 млн.

«Точно можем сказать, что Платтенхардт остаётся в “Герте”. Извините, но это информация — бессмыслица», — сообщила «Герта» на своей странице в социальной сети «Твиттер».

В последнем сезоне Платтенхардт сыграл в Бундеслиге 27 матчей, отметившись 3 голами и столькими же результативными передачами.