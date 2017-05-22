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22 мая 2017, 9:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Герта» опровергла информацию о переходе Платтенхардта в «Баварию»

Руководство «Герты» опровергло информацию немецких СМИ, что защитник команды Марвин Платтенхардт близок к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Сообщалось, в частности, что немецкий гранд заплатит за футболиста € 14 млн.

«Точно можем сказать, что Платтенхардт остаётся в “Герте”. Извините, но это информация — бессмыслица», — сообщила «Герта» на своей странице в социальной сети «Твиттер».

В последнем сезоне Платтенхардт сыграл в Бундеслиге 27 матчей, отметившись 3 голами и столькими же результативными передачами.

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