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22 мая 2017, 8:57 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Тренер МЮ Моуринью выставил самый молодой состав за историю АПЛ

Состав «Манчестер Юнайтед» в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:0) стал самым молодым за историю выступления команды в турнире.

Состав Манчестер Юнайтед в матче 38-го тура Английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> с <span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> (2:0) стал самым молодым за историю выступления команды в турнире. Увеличить
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Главный тренер клуба Жозе Моуринью предоставил отдых многим футболистам стартового состава перед финальным матчем Лиги Европы с «Аяксом».

Средний возраст игроков «МЮ», вышедших на поле с первых минут, составил 22 года и 284 дня. Самыми молодыми были Тимоти Фосу-Менса (19 лет и 4 месяца), Аксель Туанзебе (19 лет и 6 месяцев) и Деметри Митчелл (20 лет и 4 месяца).

Встреча с «Аяксом» который состоится 24 мая.

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