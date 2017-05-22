Тренер МЮ Моуринью выставил самый молодой состав за историю АПЛ
Состав «Манчестер Юнайтед» в матче 38-го тура Английской
Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:0) стал самым молодым за историю выступления команды в турнире.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Главный тренер клуба Жозе Моуринью предоставил отдых многим футболистам стартового состава перед финальным матчем Лиги Европы с «Аяксом».
Средний возраст игроков «МЮ», вышедших на поле с первых минут, составил 22 года и 284 дня. Самыми молодыми были Тимоти
Встреча с «Аяксом» который состоится 24 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter