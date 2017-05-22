Тренер МЮ Моуринью выставил самый молодой состав за историю АПЛ

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Главный тренер клуба Жозе Моуринью предоставил отдых многим футболистам стартового состава перед финальным матчем Лиги Европы с «Аяксом».

Средний возраст игроков «МЮ», вышедших на поле с первых минут, составил 22 года и 284 дня. Самыми молодыми были Тимоти Фосу-Менса (19 лет и 4 месяца), Аксель Туанзебе (19 лет и 6 месяцев) и Деметри Митчелл (20 лет и 4 месяца).

Встреча с «Аяксом» который состоится 24 мая.