Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29821027/
22 мая 2017, 8:54 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Футболист «Сток Сити» Крауч первым забил 50 мячей головой в истории АПЛ

Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч стал первым футболистом в истории Английской Премьер-лиги, который забил 50 мячей ударами головой.

Рекордный мяч Крауч забил в матче 38-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0).

«Чтобы карьера была успешной, многим футболистам нужна высокая скорость. Но я никогда не обладал хорошими скоростными качествами, ко мне это не относится. У меня есть другие преимущества, и я не думаю, что они исчезнут в ближайшее время», — приводит слова Крауча Goal.

В сезоне-2016/17 36-летний футболист провел 27 матчей в чемпионате Англии. «Сток» стал 13-м в итоговой турнирной таблице АПЛ.

Стоук Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости