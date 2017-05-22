Футболист «Сток Сити» Крауч первым забил 50 мячей головой в истории АПЛ

Рекордный мяч Крауч забил в матче 38-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0).

«Чтобы карьера была успешной, многим футболистам нужна высокая скорость. Но я никогда не обладал хорошими скоростными качествами, ко мне это не относится. У меня есть другие преимущества, и я не думаю, что они исчезнут в ближайшее время», — приводит слова Крауча Goal.

В сезоне-2016/17 36-летний футболист провел 27 матчей в чемпионате Англии. «Сток» стал 13-м в итоговой турнирной таблице АПЛ.