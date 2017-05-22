Футболист «Сток Сити» Крауч первым забил 50 мячей головой в истории АПЛ
Нападающий «Сток Сити» Питер Крауч стал первым футболистом в истории Английской
Премьер-лиги, который забил 50 мячей ударами головой.
Рекордный мяч Крауч забил в матче 38-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0).
«Чтобы карьера была успешной, многим футболистам нужна высокая скорость. Но я никогда не обладал хорошими скоростными качествами, ко мне это не относится. У меня есть другие преимущества, и я не думаю, что они исчезнут в ближайшее время», — приводит слова Крауча Goal.
В сезоне-2016/17 36-летний футболист провел 27 матчей в чемпионате Англии. «Сток» стал 13-м в итоговой турнирной таблице АПЛ.
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